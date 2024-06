«Pobre de aquel que no conozca a su ‘pasajero’ oscuro»

Joaquín Camps nació a orillas del Mediterráneo, en la localidad valenciana de Gandía. La frescura marinera se refleja no solo en su escritura sino también en su conversación, ligera y amena, como la de aquel que no teme el resultado de sus obras, porque vienen de un lugar auténtico. Sus novelas nacen de «insights», regalos que le hace su mente, fruto de la «recombinación» de todo aquello que está en su inconsciente. Es catedrático de Economía, especializado en Comportamiento Humano, por lo que sabe de primera mano que cuántas más y mejores ideas introduzcamos en nuestro inconsciente, más rico y diverso será el resultado.

Los "thriller" están de moda, ¿por qué nos atrae tanto el crimen y la novela negra?

Hay un montón de teorías alrededor de eso, a mí una de las que me ha convencido es que al ser humano nos interesa el crimen porque es una manera de prevenirnos contra lo que nos puede pasar. Averiguar cómo la gente mata, cómo la gente secuestra, nos produce morbo y evolutivamente tiene un sentido que nos produzca atracción porque de esa manera aprendemos cómo protegernos de esas situaciones.

En esta novela, además del crimen, se pone de relieve otro asunto que también está muy de moda, la salud mental...

Hemos creado una sociedad con un nivel de estrés y de estímulos tan brutal que nuestra cabeza acaba siendo una lavadora. Además, en el caso de los jóvenes, con las redes sociales, se está comprobando con estudios epidemiológicos que están disparándose las depresiones, los suicidios y la ansiedad entre gente que antes, con 13, 14 años, pensaban en otras cosas. Por desgracia hemos creado una sociedad con más problemas mentales y es bueno ir ya concienciando de que algo habrá que hacer. En la novela se ve cómo Cameron, la protagonista, primero hace un uso muy frívolo de las redes sociales, por que es influencer de moda, pero finalmente acaba utilizándolas de una manera mucho más auténtica y humana.

Exacto, porque las Redes Sociales son otra de las grandes protagonistas de la novela...

Sí, yo las comparo con un cuchillo de cocina, que lo puedes utilizar para hacer platos maravillosos o para matar a alguien. En la novela se ve cómo las redes sociales pueden ir hacia proyectos y hacia maneras de convivir con ellas, muy sanas y muy, muy enriquecedoras, y pueden ser un auténtico veneno que te destroce la vida. No soporto las novelas que me adoctrinan o que me moralizan, yo meto las redes sociales en la novela porque argumentalmente me hacían falta. Al meterlas en la novela te permite, a través de los personajes, razonar sobre los peligros y las virtudes de las redes sociales.

¿Cómo es tu proceso de creación de la trama?

Mis novelas siempre empiezan con lo que yo llamo un momento "insight", y lo digo en inglés, porque esa palabra en castellano se traduciría como “iluminación” y tiene unas connotaciones religiosas y de secta que no vienen al caso. Un insight es como un regalo que te hace la mente y de repente a mí me viene una idea, que normalmente sería intrigante, que yo como estudio estas cosas a nivel profesional, sé que no son regalos mágicos, es la creatividad, trabajando en la recámara, en el inconsciente. Entonces esas ideas creativas las adopto, las dejo sedimentar, porque no todas son buenas, y cuando veo que una tiene potencial me paso dos o tres meses armando alrededor de esa idea nuclear de la novela, una trama, un argumento que sea sólido y consistente, porque no soporto los thrillers que dejan cabos sueltos. Necesito que el argumento esté muy bien armado y son los dos meses más duros porque a partir de ahí, cuando ya sé lo que quiero contar, me pongo a escribir, y escribiendo disfruto como un enano. Yo soy escritor de mapa, necesito crearme ese mapa.

¿En qué momentos te llegan estos “insights”?

Te llegan, sobre todo cuando estás aburriéndote, por eso es tan importante para un creador tener momentos de aburrimiento. Por ejemplo, a mí me encanta pasear, y en Valencia me encanta ir a todos los sitios andando y cuando voy con cascos, oyendo un podcast, por ejemplo, no me viene nada distinto, pero cuando voy paseando y observando mi entorno tengo estos regalos. Con lo cual, cuando mis alumnos me preguntan ¿cómo podemos potenciar nuestra creatividad? Les digo que, en primer lugar, tienes que haber metido en tu cabeza muchos estímulos y muy heterogéneos. A mí me gusta leer, me gusta el cine, me gusta viajar y cuantas más estímulos heterogéneos hayas metido en tu cabeza, el proceso de recombinación inconsciente será más más rico. Pero además tienes que darte la oportunidad de aburrirte. ¿Por qué? Porque es en el aburrimiento donde se producen más intensamente esas recombinaciones. Date tiempo para no pensar en nada y de repente te llegarán esos regalos.

Su anterior novela, «La silueta del olvido», sucedía en Valencia, ¿por qué se ha decidido ahora por Barcelona?

Fue por un viaje que hice a esta ciudad para visitar a mi editora. Me quedaban dos horas para coger el tren y dije, mira, hay un barrio en Barcelona que no conozco, que tiene fama de ser el más lujoso, que es Pedralbes en la zona alta de la ciudad. Me di una vuelta por una avenida, la Avenida Pearson. Y dije cuánto lujo, pero también tenía un toque siniestro de esas mansiones decadentes. Y decidí que la novela, de la que ya tenía el argumento, tenía que ser allí. De hecho la novela se iba a llamar Avenida Pearson, pero finalmente nos decidimos por «La oscuridad que habita en mi», y estoy muy contento.

¿Todos tenemos una parte oscura en nuestro interior?

Yo creo que todos llevamos dentro un pasajero oscuro, como decía un poeta. En algunas personas es más oscuro que en otras, más grande. Pobre de aquel que no conoce a su pasajero oscuro, porque muchas personas intentan mirar para otro lado, y cuando tú no conoces a tu pasajero oscuro, no lo puedes controlar y muchas veces, inconscientemente, está moviendo los hilos y te puede arruinar la vida.

¿Cree que todas las novelas, aunque sean «thrillers», deben tener una historia romántica para que funcionen?

Pues es muy buena pregunta... porque aunque esta novela es un «thriller», yo estoy convencido que el hilo vertebrador es la historia sentimental de Cameron. Es la protagonista, pero además la voz narradora de la novela. Para mí era un reto escribir esta novela en primera persona y en voz femenina y además, extranjera. Cameron es una chica que a lo largo de la novela evoluciona sentimentalmente. Igual que lanzábamos antes hipótesis de por qué nos atrae tanto el crimen, también nos atrae el amor, porque la vida sin ese componente del deseo y el amor se hace muy triste. Si no, los personajes son caricaturas.