La polémica sobre la paella cruza el Mediterráneo y se enfrenta con humor a la pizza

La polémica sobre cómo es una "auténtica paella valenciana" ha cruzado el Mediterráneo hasta Italia, donde se ha enfrentado a lo que es una "verdadera pizza italiana" con el humor del dúo de cómicos valencianos 'jajajers' y la complicidad de Francesco Aquila, ganador de Master Chef Italia 2021.

Todo empezó cuando Aquila, chef de Giorgio Armani o del equipo de fútbol AC Milan, entro otros, subió un video a redes sociales haciendo lo que él denominaba una “auténtica paella valenciana" y entre cuyos ingredientes había "gambas, almejas, guisantes... ¡y chorizo!".

El dúo 'jajajers', formado por Jorge García y Alexis Martínez y con miles de seguidores en redes sociales, decidió entonces "vengarse" grabando otro vídeo en el que cocinaban una “vera pizza italiana” a la que ponían "mucha piña" (la pieza de fruta entera) además de "espaguetis o macarrones" y que se hizo viral.

Según explica Alexis Martínez, el chef italiano, lejos de enfadarse, contactó con ellos para preguntarles cómo era la auténtica receta de la paella valenciana y les pidió que le enseñaran a hacerla. Jorge y Alexis le invitaron entonces a que acudiera a València.

El chef italiano viajó hace mes y medio hasta El Palmar, en València, uno de los epicentros mundiales del arroz, donde le esperaban los 'jajajers' junto a Juan Carlos Galbis, maestro paellero y primer chef en conseguir una Estrella Michelin en Valencia.

Juntos cocinaron una tradicional paella valenciana, siguiendo todos los pasos, y el resultado es un vídeo tutorial que está "arrasando" en redes sociales, tanto en Instagram (https://www.instagram.com/jajajers/reel/C5vxR6xtp7T/), donde tienen cerca de 84.000 seguidores, como en YouTube (https://youtu.be/MAJsm6_YC10), con más de 7.000.

Francesco Aquila ya ha invitado a los 'jajajers' a Italia para enseñarles a hacer una “vera pizza italiana” o unos spaguetti o macarrones a la carbonara porque, según Alexis, "nos quejamos mucho de las aberraciones que hacen con la paella pero los españoles en general también cometemos errores con la pasta o la pizza". Los cómicos valencianos confían en que viajarán a Italia este verano.

"Hemos descubierto que hay un sentimiento global en la Comunitat Valenciana de que nos da mucha rabia que siendo la paella un plato tan internacional, a su vez sea tan desconocido y lo hagan tan mal fuera de nuestras fronteras", explica Alexis Martínez.

Según indica, el vídeo ha conectado también a nivel nacional y afirma que sería para ellos una "ilusión" que el vídeo de Galbis cocinando la paella junto al chef italiano se convirtiera en un "vídeo tutorial de cabecera de cómo hacer paella valenciana, porque poca gente sabe hacerla como él".

Confiesa que no esperaban la "buena reacción" que tuvo Francesco Aquilea al vídeo que grabaron haciendo la "vera pizza italiana" y afirma: "Nos daba un poco de miedo de cómo se lo fuera tomar pero lo hizo con un sentido del humor maravilloso. Al final, aunque hacemos el personaje de la ofensa, no deja de ser parte de entretenimiento y él también se lo tomó así, y aprovechó para aprender a hacer la paella valenciana y se fue contentísimo de Valencia y enamorado de la ciudad".

Actualmente hay un boom con las videorreacciones a paellas mal hechas, según comentan desde 'jajajers', cuyo vídeo rodado en Camden Town, en Londres, con el cartel de “No more chorizo in the paella, please”, acumula más de 10 millones de reproducciones en redes sociales.