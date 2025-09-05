El primer fin de semana de septiembre estará nuboso, con posibilidad de lluvias y bajada de las temperaturas en la Comunitat

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este fin de semana nubosos en general, con chubascos con tormenta en el litoral de la mitad norte el sábado, las temperaturas máximas descenderán en las tres provincias, especialmente en el interior, y el viento será el sábado moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el interior, salvo en Castellón, donde será flojo variable, y el domingo soplará flojo variable, con intervalos de moderado del sureste en el litoral y de oeste en el interior en horas centrales.

Este cambio viene tras un jueves 4 de septiembre totalmente veraniego con mucho calor. La localidad valenciana de Carcaixent marcó ayer la temperatura diruna más elevada de la Comunitat Valenciana, con 39,5 grados (tres grados más que el miércoles), seguida de Xàtiva, con 38,4 grados (dos más) y de Ontinyent, con 37,8 grados (uno y medio más), todas en el interior de la provincia de Valencia.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las tres localidades valencianas se situaron entre los diez municipios de España con las temperaturas más altas de este primer jueves de septiembre, al igual que Turís (Valencia), con 37,7 grados, y Orihuela (Alicante), con 37,1 grados.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes, en la mitad norte, habrá cielo nuboso con chubascos ocasionalmente con tormenta en el litoral remitiendo por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes, mientras que en el resto, predominarán los intervalos de nubes altas con algunos intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas.

Además, las temperaturas máximas descenderán notablemente, las mínimas en ascenderán o permanecerán sin cambios y el viento soplará del este, moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el interior, salvo en Castellón donde será flojo variable, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

El sábado seguirá con cielo nuboso con chubascos ocasionalmente con tormenta en el litoral en la mitad norte, que remitirán por la tarde y sin descartar que sean localmente fuertes, e intervalos de nubes altas con algunos de bajas en el resto, sin descartar alguna llovizna, las temperaturas seguirán la tendencia de bajar o no variar las mínimas y bajar notablementente las máximas y el viento se mantendrá del este, moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el interior, salvo en Castellón, donde será flojo variable.

El pronóstico para el domingo es de intervalos nubosos, temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, notable en el interior, y viento flojo variable, con intervalos de moderado del sureste en el litoral y de oeste en el interior en horas centrales.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

Castellón: 23,9 y 29,7

València: 24,6 y 32,3

Alicante: 22 y 31,1

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón.- Viento del E 3, arreciando de madrugada a NE 4 a 5 con rachas y amainando durante la tarde a E 3. Marejadilla o marejada, ocasionalmente fuerte marejada. Mar de fondo del sector E de 1 metro. Algún aguacero o tormenta.

Aguas costeras de Valencia.- E y NE 3 a 5. Rachas. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del sector E de 1 metro. Algún aguacero. .

Aguas costeras de Alicante.- S 4 a 5, temporalmente variable 3 hacia medianoche, rolando a E y NE. Marejada, aumentando a fuerte marejada al final .