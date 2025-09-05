Estos son los festivos locales de Alicante para 2026

Septiembre, el mes en que empieza el curso escolar, el curso político, el mes del regreso al trabajo después de las vacaciones de verano. El mes de los nuevos propósitos y de planificar la rutina. Y para planificar es necesario conocer los días festivos locales que, en el caso de Alicante son el jueves 16 de abril, día de Santa Faz, y el martes 23 de junio, en plenas Hogueras de San Juan. Teniendo en cuenta que el 24, día de San Juan, es fiesta, el año que viene en las fiestas mayores de la ciudad no habrá puente, dado que el lunes 22 es hábil, y se intercala entre el domingo 21 y martes 23; este último festivo.

Cuando hay puente en las Hogueras de San Juan, declaradas de Interés Turístico Internacional desde 1983 y Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2024, la afluencia de personas es mayor ya sea de visitantes de diferentes ciudades de la provincia, de la Comunidad Valenciana o de España.

Día de San Juan, festivo

El 24 de junio, día de San Juan, seguirá teniendo la consideración de fiesta autonómica, según el calendario aprobado por la Generalitat Valenciana, que tiene en cuenta la resolución de Les Corts sobre la declaración como festividad de las Hogueras de Sant Joan en el conjunto de la Comunidad Valenciana.

Las fiestas locales de Alicante no se olvidan de Santa Faz, el 16 de abril, dado que la romería, conocida como La Peregrina, es una fecha marcada en rojo en el calendario de los alicantinos. Así el 23 de junio y el 16 de abril son los días, que tal y como explica la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, se propondrán como festivos locales para su aprobación en la sesión del pleno de este mes, septiembre.

Según Cutanda, “el día de la Peregrina es el de mayor devoción del calendario alicantino. A él se suma el 23 de junio, que unido al día de San Juan, supone que haya dos días consecutivos festivos en Hogueras, atendiendo a su consideración de Fiesta Oficial de la ciudad. Son dos ocasiones excepcionales para que los alicantinos y visitantes puedan disfrutar de dos de nuestras tradiciones”.

Los otros festivos

Además del jueves 16 de abril y los días 23 y 24 de junio, el calendario de 2026 se completa en Alicante con los siguientes días festivos. El día 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor, Reyes Magos; 19 de marzo, día de San José; 3 de abril, Viernes Santo; 6 de abril, Lunes de Pascua; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción y 25 de diciembre, Natividad del Señor.

Hay que tener en cuenta que en esta relación no figuran, con respecto a este año 2025, las celebraciones de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de la Constitución, 6 de diciembre, al coincidir ambas en domingo el próximo año. Así, 2026 tendrá un total de 14 días festivos en la ciudad de Alicante.