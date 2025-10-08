Los psicólogos advierten de las secuelas emocionales de la dana en el ámbito laboral

El Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana (COPCV) ha advertido de las "secuelas emocionales" que muchas personas, organizaciones empresariales y autónomos siguen enfrentando tras el impacto de la dana ocurrida hace casi un año.

En contextos de catástrofe natural, los efectos psicológicos no se detienen con la reconstrucción material sino que persisten en la vida diaria, en los entornos de trabajo, y especialmente al acercarse el aniversario del suceso, indica la entidad en un comunicado donde añade que es lo que en Psicología se llama ‘reacciones de aniversario’.

"Se trata de una reactivación emocional vinculada a los recuerdos del evento traumático, que puede manifestarse en forma de ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos o una sensación difusa de inseguridad", señalan.

En algunos casos, añade la entidad colegial, pueden aparecer síntomas relacionados con el estrés postraumático: hipervigilancia, evitación de lugares afectados o reexperimentación del desastre.

La reaparición de miedos -ante nuevas lluvias intensas o la posibilidad de otra inundación— es también un signo de que el impacto sigue presente en la comunidad.

Esta vivencia "no necesariamente implica un trastorno clínico, pero sí señala la necesidad de apoyo social, comunicación abierta y, en algunos casos, intervención psicológica especializada", subrayan las fuentes.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este viernes, el Colegio pone el foco en el papel del ámbito laboral en la recuperación psicológica y emocional de la ciudadanía.

Para ello, las empresas y organizaciones "deben ser conscientes de este fenómeno y no interpretarlo como una debilidad individual, sino como un proceso psicológico esperable tras la exposición a un desastre colectivo", afirma Pilar del Pueblo, vocal del COPCV y psicóloga del Trabajo.

“Reconocer que el aniversario puede remover emociones permite diseñar acciones preventivas: espacios de escucha, actividades de cohesión grupal y mensajes de seguridad que refuercen la resiliencia de las plantillas y reduzcan la percepción de desamparo”, subraya.

Cuando la pérdida del empleo es también una pérdida vital

En algunos casos, la dana ha supuesto el cese definitivo de actividades empresariales, dejando a muchas personas en situación de desempleo.

“Esta pérdida no se vive solo en términos económicos o como una consecuencia laboral, sino como una ruptura profunda en la identidad profesional y seguridad personal”, explica Del Pueblo.

Psicológicamente, las personas que han perdido su trabajo "pueden presentar sentimientos de incertidumbre prolongada, desesperanza, o desánimo, entre otros".

Asimismo, indica, existe un "riesgo elevado de aislamiento social, al perder no solo el trabajo sino también la red de apoyo que ofrecía la organización”, sin olvidar que quienes hayan logrado retomar la actividad parcial o totalmente, la situación emocional sigue siendo compleja.

Desde el COPCV insisten en que no basta con medidas económicas: se requieren programas psicosociales, orientación laboral y espacios de expresión emocional y programas comunitarios que devuelvan a estas personas un sentido de pertenencia y autoestima, con el objetivo de reducir la sensación de abandono y recuperar progresivamente la autoestima profesional y personal.

En esta línea, el COPCV continúa desarrollando el Proyecto Dana Empresas, a través del cual se ofrecen talleres gratuitos presenciales para mejorar el bienestar emocional en entornos laborales afectados.

Liderazgo humano y resiliente

Según la experiencia de las psicólogas del trabajo que realizan estos talleres, “en términos de salud laboral, la situación actual se caracteriza por la coexistencia de resiliencia y vulnerabilidad”.

Las distintas posiciones jerárquicas dentro de una organización viven el proceso de forma diversa: la alta dirección enfrenta la presión de sostener la empresa, mientras las personas trabajadoras pueden sentir desmotivación o agotamiento.

En este escenario, se hace imprescindible promover un entorno laboral basado en la comunicación, el reconocimiento de los esfuerzos y la flexibilidad, concluye el Colegio.