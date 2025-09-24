El Puerto de Alicante sigue la senda para ser un referente nacional e internacional en innovación

El Puerto de Alicante abre una nueva etapa en el impulso a la innovación, lanzando una licitación para la revisión y actualización de su estrategia de innovación. Con esta iniciativa pretende definir una hoja de ruta clara y ambiciosa que, acorde con el marco estratégico desarrollado por Puertos del Estado, guíe el desarrollo del puerto en el periodo 2026-2030, sentando las bases para avanzar, decididamente, hacia un puerto más competitivo, sostenible e innovador en el ámbito logístico-portuario.

El verdadero objetivo de esta nueva estrategia es identificar acciones y metodologías que habiliten una transformación real y orientada a resultados, permitiendo afrontar los retos tecnológicos, ambientales y logísticos de la próxima década. El Puerto de Alicante refuerza así su posicionamiento como referencia nacional e internacional en innovación y

desarrollo sostenible.

La definición de la Estrategia de Innovación se suma a otras actuaciones que el organismo, presidido por Luis Rodríguez, está promoviendo desde su llegada, como la licitación de la Agenda de Transición Energética, la consulta preliminar al mercado sobre el potencial del hidrógeno y el desarrollo del proyecto SmartPort Alicante. Estas acciones consolidan una visión global, que sitúa la innovación sostenible y el impacto positivo en el sector logístico-portuario, en el centro de la estrategia del Puerto de Alicante.

En ese sentido, Rodríguez, ha destacado: “Esta iniciativa busca convertir la innovación en elemento central y tractor de la actividad portuaria, creando valor en los sectores productivos, fomentando proyectos colaborativos, para generar un impacto positivo en su área de influencia”.

Según el presidente del puerto, la nueva estrategia de innovación dinamizará el rico y potente ecosistema innovador de la provincia de Alicante, compuesto por empresas que están sacando adelante un gran número de proyectos innovadores de relevancia, “la suma de todas estas acciones refuerza el compromiso del puerto, con una innovación sostenible y con efecto directo en el sector, alineada con nuestra visión de ser un puerto inteligente, verde, interconectado y generador de oportunidades para el territorio”, ha declarado.