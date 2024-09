"Alicante no debe limitar la llegada de cruceros, hay que repartir seguir repartiendo turistas por la provincia»

Un año desde que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le nombró. Haga balance...

El 1 de noviembre es el primer día que empecé a trabajar, tomé posesión el 15 de diciembre. Y el balance es muy positivo, este año ha servido para conocer a la comunidad portuaria, que es fundamental, conocer todas las empresas que están alrededor del puerto, que trabajan en y para el puerto, conocer muy bien, muy bien, por supuesto, toda la legislación, la normativa. Y también ha servido este año para marcar una hoja de ruta, para preguntarme estratégicamente cómo planificaría el puerto en el corto plazo, de qué manera especializarse para diferenciarse o cómo hay que trabajar incluso para entrar en proyectos europeos.

Sin duda, es una infraestructura estratégica dentro de la Comunidad Valenciana…

Sí, es un puerto de interés general, esto es que, en virtud de la ley de puertos del 2011, se reconoce a 28 autoridades portuarias en el territorio español, estas autoridades portuarias tienen un grado de autonomía en cuanto a la gestión, en cuanto a la autofinanciación y el autosostenimiento. Es una infraestructura del Estado, de dominio público marítimo-terrestre, pero el Estado te cede la explotación, y así los puertos, vía tasas, se pueden autofinanciar e invertir en sus instalaciones. Los puertos de interés general los son por el volumen que mueven de mercancías, por las infraestructuras que albergan, por el presupuesto que generan al año y porque tienen comercio internacional.

Una de sus prioridades al aterrizar en el puerto era abrirlo a toda la provincia como canal de exportaciones ¿qué pasos se han dado?

Antes lo que pasaba es que el puerto quizá estaba un poco de espaldas tanto a la ciudad como a la provincia, en el sentido de que se miraba mucho el ombligo, porque las cosas le venían dadas y no salía a buscar a los sectores productivos ni a ofrecer ventajas competitivas. De hecho, el puerto de Alicante no puede competir con Valencia ni con Cartagena, tiene su propio segmento. El puerto de Alicante es puerto turístico, es puerto de ocio, es puerto de cruceros, es puerto de mercancías y de muchas más cosas y todo eso hay que combinarlo y te tienes que abrir y acercarte a los sectores productivos. Plantearles directamente por qué no trabajas con este puerto y sí, con otros.

Y transmitirles las ventajas de un puerto de proximidad…

Un puerto de proximidad tiene que ofrecer ventajas económicas a los empresarios por ahorro de combustible, por las tasas, que las hemos bajado, al tiempo que hemos aumentado las bonificaciones económicas a los colectivos que empiezan a trabajar con nosotros. El Puerto de Alicante no era un puerto económicamente interesante porque había otros con unas tasas más bajas. Un puerto de proximidad te permite además una generación de emisiones de CO2 ajustadas a la línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y eso a su vez te da ventajas, porque tu pagas en función de la contaminación que emiten a la atmósfera. Por tanto, si se trabaja con un puerto más cercano, se emite menos CO2.

Valencia trabaja en la ampliación de su puerto ¿en Alicante también es necesaria?

Más que ampliar, lo primero que tenemos que plantearnos y ya no lo hemos planteado, es optimizar su uso. Las infraestructuras portuarias son carísimas porque hay que ganar terreno al mar y cualquier tipo de muelle, escollera, ampliación… es una inversión muy elevada, y son recursos públicos. ¿Ampliación? Sí, cuando llegue el momento y en función de cómo los sectores productivos lo vayan requiriendo y demandando; ahora lo que tenemos es infrautilizadas unas partes del puerto y lo primero que tenemos que lograr es mejorar el rendimiento por uso del puerto porque hay zonas, por ejemplo de almacenamiento y depósito, que no están utilizadas al cien por cien. Una vez que esté a pleno rendimiento, ya nos planteamos la ampliación, pero a largo plazo.

¿Considera que, al igual que va a hacer Valencia, Alicante debería también limitar la llegada de cruceros al puerto?

No limitaría los cruceros, creo que se está haciendo muy buen trabajo, y lo que haría es seguir trabajando en esa línea en la que se está trabajando con el Patronato Municipal de Turismo y con el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, porque hay una coordinación excelente entre Global Ports, el concesionario de los cruceros, y la Autoridad Portuaria de Alicante. Se están coordinando esfuerzos y todos los cruceristas se están repartiendo gracias a lanzaderas, por toda la provincia. Es decir, van a Elche, Benidorm y otros puntos de nuestra provincia que tiene un patrimonio cultural y una gastronomía únicos.

La conexión del puerto con el Corredor Mediterráneo es una de las asignaturas pendientes ¿para cuándo?

El Corredor Mediterráneo supone que el tramo de La Encina (Villena), es decir, el tercer carril de mercancías, tiene que llegar en un máximo de 3 años, tiene que estar totalmente finalizado, empiezan ya este año con las con las obras en La Encina, ya están licitadas las primera obras del tramo. Eso es una gran noticia para el Puerto de Alicante y para la provincia porque supone que esa conexión total supone que el puerto de Alicante, va a estar conectado con todas las mercancías del sur, del norte, del centro peninsular, del este… Vamos a poder unir el corredor Atlántico y Cantábrico al corredor Mediterráneo, y de ahí con Europa. Y eso va a suponer Alicante tendrá una gran estación de mercancías en el puerto.