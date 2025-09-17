À Punt ofrece a la jueza la grabación del Cecopi y el resto de material de la dana

La dirección de la radiotelevisión pública valenciana À Punt ha ofrecido a la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana el material grabado durante la reunión del Cecopi del 29 de octubre y "la totalidad del material generado durante los días de la dana", "siempre que así lo requiera la magistrada instructora".

Según ha informado el ente público en un comunicado, la dirección de À Punt ha respondido en estos términos a una providencia en la que la instructora preguntaba a la radiotelevisión pública valenciana si mantenía el ofrecimiento realizado el 19 de febrero relativo a la entrega de la totalidad del material audiovisual vinculado a la dana.

La cadena señala en su respuesta las consecuencias que podría tener para À Punt la difusión voluntaria del bruto de cámara correspondiente a las 19 horas en el espacio donde se celebró el Cecopi el pasado 29 de octubre, por tratarse de un "mudo", es decir, un "segmento audiovisual con imagen cuyo audio no está autorizado a grabar".

"El propio equipo de À Punt fue expresamente advertido de ello por personal de la Generalitat Valenciana, al tratarse de una reunión celebrada a puerta cerrada", señala À Punt.

La cadena pública autonómica recuerda que, tal y como la jueza indicó en el auto del pasado 8 de septiembre, la difusión voluntaria de estos audios sin requerimiento judicial podría suponer “una vulneración del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente”.

"Este hecho podría significar para À Punt incurrir en responsabilidades penales, sin descartar a los propios trabajadores que lo grabaron o a los que han tenido acceso a estas imágenes, ya que la reunión era a puerta cerrada. No obstante, À Punt expresa a la juez que todos los brutos se entregarán al juzgado de manera inmediata en el momento que les sea requeridos", añade el escrito.

El vídeo del interior del Cecopi fue grabado por À Punt aquella jornada pero su emisión, con audio incluido, fue hecha pública por RTVE el pasado miércoles.

En él se escucha a la entonces consellera Salomé Pradas dar indicaciones sobre el mensaje Es-Alert que finalmente se envió a las 20:11 horas a los móviles.

Este lunes la dirección de la radiotelevisión pública valenciana informó de su decisión de denunciar la sustracción y la posterior filtración del vídeo.