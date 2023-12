Restricciones por sequía en la Comunidad Valenciana: ¿puede haber recortes de agua?

Se acerca un fin de semana y, de nuevo, la predicción del tiempo no anuncia lluvias. La Comunidad Valenciana se encuentra en el centro de dos autonomías que se han visto ya obligadas a adoptar medidas muy estrictas y severas de restricción del consumo de agua entre los ciudadanos: Andalucía y Cataluña. En la primera, el Gobierno autonómico se vio obligado a anunciar la semana pasada la llamada "Estrategía sequía plus", un plan que pretende preparar a la región para el peor escenario posible: que no llueva en los próximos seis meses. Por ahora, la incidencia de la sequía en la calidad de vida de los andaluces es ya manifiesta. Se calcula que más de tres cuartas partes de la población, entre 6 y 7 millones de personas, sufre ya sus consecuencias de una u otra forma.

Mientras tanto, el Gobierno catalán anunció recientemente la entrada de la región en una fase de preemergencia, que afecta a más de 200 municipios, y que implica restricciones en el uso del agua para actividades como las deportivas. La principal medida que entró en vigor con la activación de esta fase es la limitación de 210 litros de consumo de agua por habitante y día, veinte litros menos de lo que se permitían gastar a diario durante la fase de excepcionalidad.

Pero, ¿qué pasa con la Comunidad Valenciana? ¿Se podría llegar aquí a la adopción de este tipo de medidas? Por el momento, habrá que esperar a la próxima semana, cuando la Consellera de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) asistirán a la comisión de desembalse de esta organización, donde se planteará el estado de las cuencas y si es necesaria la adopción de algún tipo de restricción.

A la vista de los datos, la cuenca de Júcar sería la que menos preocupa. Según los datos de esta misma semana, los embalses de la cuenca del Júcar se encuentran esta semana al 45,9 % de su capacidad, solamente dos décimas por encima de la media española. Mucho más inquietante es la situación en Alicante. En la cuenca del Segura, los pantanos están al 19,1 por ciento de su capacidad, 26,6 puntos por debajo de la media española, con 218 hm3, 151 menos que hace un año y 177 menos que la media de los últimos diez años.