Rod Stewart, la última estrella internacional en sumarse a los conciertos del Roig Arena de Valencia

El cantante británico Rod Stewart ofrecerá su único concierto en España el próximo año 2026 el 30 de junio en el recinto multiusos Roig Arena de Valencia.

La organización del concierto ha destacado que Rod Stewart, con más de 250 millones de discos y sencillos vendidos, ha explorado todos los géneros de la música popular, incluidos el rock, el folk, el soul, el R&B y el "Great American Songbook" gracias a su versatilidad vocal, su estilo y su forma de componer.

Todo ello le ha convertido en una de las pocas estrellas en lanzar álbumes de éxito en todas las décadas de su carrera, añaden desde Roig Arena.

El pasado 23 de febrero, Stewart lanzó "Swing Fever", junto a Jools Holland y su Rhythm & Blues Orchestra, su 33º disco de estudio, un homenaje de 13 temas a las canciones intemporales de los años de las big band.

Rod Stewart ha ganado varios de los premios más importantes de la música, incluyendo dos entradas en el Salón de la Fama del Rock & Roll, el Premio ASCAP Founders por composición, New York Times best-selling autor y Grammy Living Legend.

En 2016, el artista británico se convirtió en 'Sir Rod Stewart', al ser nombrado caballero en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música y la caridad.

Las entradas para el concierto de junio saldrán a la venta el próximo 10 de octubre, a las 12:00 horas, en la web oficial www.roigarena.com, según ha informado la organización.