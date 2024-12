Susana Camarero: «A Sánchez no le importa el dolor de los valencianos, busca rédito electoral»

La catástrofe natural más grave de la historia de España ha dejado 223 víctimas mortales, tras afectar a una superficie similar a las Islas Baleares y a 85.000 personas. Arrasó casi un centenar de municipios, 135.000 vehículos siniestrados, miles de viviendas con importantes daños y también centros sanitarios, educativos... Son las cifras que describen la DANA de la que hoy se cumplen dos meses. «Antes de evaluar la reconstrucción hay que dimensionar los daños».

¿Qué avances ha habido en estos dos meses?

No diría que los municipios han recuperado la normalidad, pero vuelven a funcionar. Hemos recuperado los suministros básicos. Se quedaron sin luz, sin agua, sin teléfono, sin internet, sin gas. En Catarroja o Paiporta tenían el 90% de su alcantarillado destrozado. Los centros de salud están en marcha, todas las residencias de mayores y los 48.000 estudiantes afectados ya están dando clase. Las dieciocho carreteras de titularidad autonómica están en servicio y se han retirado 500.000 toneladas de enseres y voluminosos de las calles. Para ponerlo en contexto, anualmente, en toda la Comunidad Valenciana se retiran 180.000 toneladas. Con todo, la cuestión que más nos ocupa es hacer efectivas todas las ayudas directas.

¿En qué parte se está haciendo más complejo este trabajo?

La emergencia ha ido evolucionando durante estos dos meses. Al principio se necesitaba agua, comida, productos de primera necesidad que llevamos incluso en helicópteros. Luego los alcaldes nos pedían que retirásemos los enseres de las calles porque no se podía limpiar el barro. Seguimos preocupados por la retirada de los lodos de los garajes, también de los polígonos industriales y por los vehículos de las campas intermedias que están próximas a los municipios. También nos preocupa el estado de las viviendas porque muchas siguen con humedades. La capa freática está subiendo e impide el secado de las paredes y, por lo tanto, poder vivir con normalidad en ellas. Por eso hemos ofrecido a los vecinos ayudas al alquiler para que puedan, si lo necesitan, salir de sus viviendas mientras pueden volver a vivir con la dignidad que merecen. También nos preocupa lo que nos dicen los vecinos y las empresas. Nos preocupan los pagos de los consorcios de seguros y las ayudas que no están llegando con la rapidez necesaria. Hay 135.000 personas que tienen un vehículo siniestrado. También las empresas que tienen que volver a ponerse en marcha necesitan las ayudas del consorcio. Esto son los problemas que nos preocupan y ocupan todos los días.

¿Cuántas viviendas hacen falta de manera urgente?

Los ayuntamientos nos lo van comunicando. Lo primero fue realojar a los más vulnerables. Tenemos listas 114 viviendas para ellos, y 72 entregadas. Al Ministerio le reclamamos que activen las de la Sareb. El secretario de Estado anunció que iban a entregar llaves, pero no han dado ni una. En el entorno de las zonas afectadas hay 500 viviendas y más de mil en toda la provincia. Esto es urgente. Han ofrecido 25 millones a los Ayuntamientos para la compra de viviendas, y no se sabe tampoco nada. Necesitamos esa inyección económica para viviendas prefabricadas. La realidad es que falta impulso, no coordinación.

¿Falta coordinación en otros ámbitos?

La Generalitat ha antepuesto siempre el interés de los vecinos sobre cualquier otro. Existen comisiones de trabajo que han funcionado según el ministerio. Hacen falta menos gestos y más compromiso, y, sobre todo, más recursos. Todavía no han entendido la magnitud de la tragedia. El Gobierno de España, y especialmente Pedro Sánchez, cada día está más lejos de los valencianos y de los afectados. Hay demasiada parafernalia y poca concreción. Falta agilidad.

¿Es una invitación a que Pedro Sánchez pise de nuevo la zona cero?

Pedro Sánchez se ha olvidado de los valencianos. Huyó de Valencia tras su visita a Paiporta y no ha vuelto a pisarla. No es cuestión de que mande a sus ministros. La magnitud de la tragedia requiere la presencia y compromiso del presidente del Gobierno. Ha abandonado Valencia y le importa muy poco el dolor de los valencianos. Ha señalado a la Comunidad como un objetivo electoral, le importa esto más que ayudar a los afectados. Esto explica que el Partido Socialista, y también Compromís, crean que cuanto peor, mejor para ellos. Buscan rédito electoral a este drama.

La relación entre Generalitat y Gobierno pasó por una brevísima etapa de confianza a otra llena de recelos en la que ambos Ejecutivos contraponen la versión de los hechos. ¿A qué se debe esta evolución?

Al rédito político. Desde el primer día, el Consell pensó que una catástrofe natural como esta requería de una colaboración leal y sincera entre el Gobierno de España y la Generalitat valenciana, pero no ha sido así. Creíamos que el Gobierno asumiría su responsabilidad, que se volcaría con Valencia, que cumpliría con su deber. Creímos en la palabra de Pedro Sánchez y, desde luego, nos equivocamos. Fue un gran error. No cumplieron con Valencia desde lo primeros días. Por eso no tuvimos los militares que necesitamos, que era su obligación enviar sin tener que pedírselos. Hubo saqueos durante tres días porque no se activó ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil. Eso no hay que pedirlo. Es obligación de la Delegación del Gobierno. Lo vivido demuestra que Sánchez ha señalado a la Comunidad como objetivo electoral y esto pesa más que su preocupación por resolver los problemas.

¿Qué le puede decir la el Gobierno valenciano a la gente que todavía no tiene ayudas?

Trabajamos para que las reciban lo antes posible. Poner una maquinaria administrativa en marcha no ha sido fácil. Más de la mitad de las 30.000 personas que pidieron las ayudas de primera necesidad las han recibido. También el 85 por ciento de los solicitantes de la ayuda de 800 euros para el alquiler. Y también los autónomos: se han pagado 40 millones, y más de 52 millones han ido a 5.200 empresas y comercios. Quedan por poner en marcha otras, como la de 2.500 euros por vehículo o los suplementos a los trabajadores en Erte o al ámbito cultural.

⁠¿Por qué ha pedido la Generalitat valenciana una auditoría de la labor de la CHJ?

Necesitamos que se que se audite a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para saber qué pasó el día 29. Queremos saber los medios técnicos de prevención y de anticipación del riesgo de inundaciones que tiene la CHJ, si se constituyó el Comité Permanente para minimizar los riesgos y saber qué pasó durante las dos horas y media que no trasmitieron información. Su presidente, Miguel Polo, sigue escondido. Tampoco el ministerio ha dado ni una sola explicación. ¿Por qué no hay un teléfono rojo que avise de una situación de crecida como la del barranco del Poyo? El silencio de la CHJ y del ministerio es atronador, preocupante e indignante.

El Consell debe haber repasado mil y una veces las decisiones que se tomaron ese día. ¿Hacen falta nuevos protocolos para que las decisiones que se adoptan en estas situaciones sean más claras?

Sin duda. Hay que mejorarlos porque no estaban preparados para una situación como esta. Aemet estaba avisando de una lluvia de 150 a 180 litros por metro cuadrado y llegó a llover 800 litros en algunas poblaciones; y la CHJ tampoco avisó. Además, hay que ejecutar las obras de prevención y formar en catástrofes a los responsables de las administraciones y al conjunto de los ciudadanos.

¿Se hizo todo lo posible para evitar víctimas?

Quiero mantener un respeto absoluto para las familias de las víctimas, porque sin duda es lo que más nos duele en esta tragedia. Se hizo lo que se pudo con la información que se tuvo. Ojalá se hubiese tenido más información, ojalá se hubiese sabido que el barranco del Poyo se estaba desbordando. Ojalá se hubiesen tenido los datos con antelación para poder actuar de otra manera, pero por respeto a las familias me quedo ahí. Ojalá hubiésemos tenido más información.

¿Hubiese tenido que pedir la declaración de emergencia nacional inmediatamente?

La emergencia nacional se puede pedir y se puede dar. Nosotros estábamos centrados en los rescates, en acceder a los municipios para llevar agua, comida... Confiamos en que el Gobierno estaba tomando las decisiones que se requerían y no era así. El presidente del Gobierno tenía que haber declarado la emergencia nacional y no lo hizo.

¿Les preocupa el desgaste que pueda estar sufriendo el presidente de la Generalitat?

Solo nos preocupa dar respuesta a los afectados y la recuperación de las zonas dañadas. No estamos ni para mirarnos el ombligo ni para pensar en nosotros mismos.

En julio de 2025 habrá congreso del PP valenciano. ¿Qué mensaje llega desde Génova?

El partido, tanto nacional como desde las distintas comunidades autónomas, y Feijóo en primera persona, están al lado del presidente Mazón .

Mazón ha ligado su continuidad a la reconstrucción de Valencia. ¿Qué perspectivas de recuperación económica hay encima de la mesa en este momento?

Nos estamos volcando, junto a las organizaciones empresariales, en conseguir que las empresas se recuperen, pero también necesitamos mantener el resto de la economía. Debemos seguir siendo líderes en turismo y polo de atracción económico. La zona de la DANA representa el 9% del conjunto de la Comunidad y trabajamos para que el resto ayude a tirar de las empresas afectadas.

¿Qué respuesta ha recibido la Generalitat por parte del Gobierno para acometer las infraestructuras imprescindibles para minimizar los daños de futuros episodios similares?

Nosotros pedimos al Gobierno, en esa coordinación con los con los ministerios, esos 31.000 millones que no hemos recibido la respuesta que necesitan los afectados. La respuesta del Gobierno de España es endeudarse a usted y no ayudas a fondo perdido como necesitan la zona afectada y nosotros estamos trabajando en recuperar todas las infraestructuras, también las sanitarias. Pero tenemos que ir a otras infraestructuras que necesitamos para prevenir futuros desastres, no obras hidráulicas necesarias para que no vuelva a ocurrir y de momento no tenemos ninguna respuesta.

Este día 29 se repite la convocatoria de manifestación contra la gestión de la dana. Aunque algunos manifestantes la hacen extensible a todos los gobiernos implicados, lo cierto es que los convocantes lo personalizan en Mazón. ¿Por qué dice el Consell que está politizada?

Lo primero, como en las manifestaciones anteriores, respeto absoluto a las personas que se manifiestan porque sufren, porque necesitan respuestas, porque se sienten frustrados, enfadados, porque quieren que vayamos más rápidos en la solución de los problemas. Evidentemente, respeto absoluto a los manifestantes, pero es evidente que detrás de estas manifestaciones hay partidos políticos y una oposición que no solamente hace ruido en las Cortes valencianas, sino también fuera de ellas. No ha ofrecido ni una solución, ni una idea, ni una propuesta. El problema es que la crispación que provocan algunos partidos políticos es que los ciudadanos cargan contra el presidente de la Generalitat, contra el del Gobierno, pero también contra los alcaldes, y lo estamos viendo en los distintos plenos de municipales. Me consta que los alcaldes no han dejado de trabajar desde el primer día. Es momento de arrimar el hombro, de ponerse a trabajar y de coordinar las ayudas para que la reconstrucción vaya lo más rápido posible.