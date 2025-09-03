El Valencia C.F. ya vende el Nuevo Mestalla tras garantizar su construcción a los turistas que llegan al aeropuerto

El Valencia C.F. ya ha empezado su estrategia de marketing para promocionar su mudanza al Nuevo Mestalla, un estadio que, si se cumplen las previsiones, algo de lo que el seguidor valencianista sabe que no se puede fiar, abrirá sus puertas en 2027, veinte años después de que lo ideara el club entonces presidido por Juan Soler y tres años antes del Mundial de fútbol del que casi seguro será sede.

Su primera acción ha sido en el lugar de entrada de más de 6,7 millones de personas este año que ahora cruzarán una imagen que representa cómo será el nuevo feudo valencianista: la puerta de llegadas del Aeropuerto de Manises. En la imagen se ve el césped así como las gradas, de un "taronja" valencianista que indica cómo serán las gradas.

Además, ha añadido un código QR mediante el cual puedes acceder a la web y conocer todos los detalles y novedades del Nou Mestalla.

La acción llega tan solo unas semanas después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicara el montante total del acuerdo por 237 millones de euros entre el Valencia C.F. y la financiera Goldman Sachs para poder costear las obras del estadio. A ello se unen otros 85 millones para restructurar su deuda.

La CNMV dio a conocer que el Valencia C.F. tendrá que devolver el préstamo desde el año 2028, primer pago, hasta 2052, último, un total de 24 años donde a cada uno que pase habrá que abonar más dinero. Comienza con un pago de 2,6 millones más intereses a casi diez veces más, 20,03 millones más intereses el último año.

Los intereses anuales del 5,82% harán que el club finalmente acabe pagando 267 millones en intereses. En total, implica que acabará pagando 504 millones por poder acabar el estadio.

Un Nuevo Mestalla que ha estado paralizado durante 16 años, desde que se tuvieran que frenar las obras en plena crisis financiera mundial en 2009 hasta que en enero de este 2025 las máquinas de FCC Construcción.

Este acto de marketing demuestra que el club ya da por hecho la finalización del Nuevo Mestalla y lo quiere presentar en sociedad.