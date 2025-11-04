Vox denuncia que el alcalde de Mislata (Valencia) pide dinero para la dana mientras se gasta 13.000 euros en un viaje

El grupo municipal Vox de Mislata (Valencia) ha denunciado lo que consideran "el escandaloso gasto de 12.819,20 euros de dinero público destinado a un viaje institucional a Grecia por parte del gobierno

socialista del alcalde Carlos Fernández Bielsa". Un gasto que, en plena crisis económica, es “injustificable y ofensivo para los vecinos”, según el portavoz de Vox, Álvaro Galán.

Según el propio expediente aprobado por el Ayuntamiento, el desplazamiento se costea íntegramente con fondos municipales. "El gasto total incluye vuelos, hoteles y servicios de agencia, y se carga al presupuesto municipal como 'viaje institucional', de una delegación municipal que asistirá a un encuentro internacional en Kifissia, Grecia, relacionado con el proyecto europeo OPEN DBL", señalan en un comunicado.

“Es inmoral pedir ayudas por la dana con una mano y, con la otra, gastar dinero de los vecinos en viajes internacionales de lujo. Considero que este gasto es una falta de respeto a los mislateros, que pagan cada día más impuestos mientras los servicios públicos empeoran", denuncia Galán.

Desde Vox Mislata critican "la doble moral del PSOE local, que por un lado llora pobreza para justificar tasas e impuestos y, por otro, gasta el dinero de todos en viajes sin beneficio alguno para la ciudad".

Por ello, la concejala María Moscardó ha recalcado que "los mislateros no pueden más". "Se les suben las tasas, se les acumulan las deudas, pero se sigue tirando el dinero en fines de semana para fotos y palmaditas en la espalda en eventos internacionales", ha dicho.

Así, este partido exige explicaciones al alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y solicita que se publiquen los detalles completos del viaje, los asistentes, los objetivos reales y los resultados obtenidos. Asimismo, piden que el gobierno municipal devuelva el dinero a las arcas públicas "si no puede justificar con hechos el beneficio concreto de dicho viaje para los mislateros".

Vox Mislata, añaden en el escrito, "reitera su compromiso con una gestión austera, transparente y responsable y seguirá denunciando los abusos, enchufes y despilfarros de un equipo de gobierno que ya ha demostrado estar más preocupado por el postureo que por las necesidades reales de los vecinos".