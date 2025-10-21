Detenido un hombre por violencia de género contra su pareja en Cullera (Valencia)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años por violencia machista, acusado de agredir a su pareja sentimental, una mujer de 48 que permanece hospitalizada a causa de las lesiones, según han indicado este martes a EFE fuentes de la Benemérita.

La agresión se produjo este domingo en la localidad valenciana de Cullera y no constan denuncias previas en el sistema ni ninguna situación registrada en el Sistema de Seguimiento Integral de Casos de Violencia de Género (VioGén), según las mismas fuentes.

La noticia ha sido adelantada por el periódico Las Provincias, que indica que la mujer está hospitalizada en coma tras recibir "una brutal paliza" en un apartamento de Cullera, y que dos días antes acudió a un bar con moratones en la cara para pedir ayuda, pero se anuló el servicio de emergencia tras afirmar su compañero que no había pasado nada y corroborarlo ella.

