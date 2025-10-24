Vicente Lafuente será presidente de la CEV: se confirma que es el único candidato

Vicente Lafuente será el próximo presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). El órdago del hasta ahora vicepresidente a Salvador Navarro se ha saldado positivamente una vez cerrado el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la CEV. La única candidatura registrada ha sido la de Lafuente, actual presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval).,

La elección del presidente, que sustituirá a Salvador Navarro, tendrá lugar en la asamblea electoral convocada para el próximo 6 de noviembre, recuerdan fuentes de la CEV.

Esa fue la fecha a la que Navarro decidió adelantar los comicios el 11 de septiembre, aunque estaban previstos para enero, en un intento de renovar su liderazgo que ostentaba desde 2011. En un principio no se preveía que se retirara de la carrera, pero menos de dos semanas después anunció que iba a «dar un paso atrás» tras haberse reunido con Lafuente y haberle comunicado su vicepresidente que se presentaría.

«Algunos sectores están molestos y así me lo han traslado», afirmó Navarro. «Tiene que haber una unanimidad y creo que si hay más voces, es el momento de dar un paso atrás, yo ya he hecho por mi patria los que a otros les queda por hacer», añadió.

El presidente de Femeval agradeció ese mismo día el gesto de su superior en la CEV de renunciar a optar a la reelección y dijo que se presentaba para «dar un nuevo impulso» a la patronal de los empresarios.

Lafuente se presenta con el aval del 29% de los miembros de pleno derecho de la Asamblea General, 160 de un total de 543 vocales, superando así el mínimo del 20% que marcan los Estatutos de la Confederación para ser candidato.

CEV provinciales

En paralelo, también se han registrado candidaturas únicas para presidir cada una de las CEV provinciales, cuyas presidencias serán elegidas en el mismo acto.

En Valencia la candidatura estará encabezada por Eva Blasco García, en representación de Europa Travel, S.A; en Alicante por César Quintanilla Ripoll, en representación de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal); y en Castellón por Luis M. Martí, en representación de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (As-Hostur).

Con la proclamación de las candidaturas se pone en marcha el proceso electoral que culminará con la elección de los presidentes y la renovación de los órganos de gobierno de la Confederación, dando continuidad al modelo de representación empresarial basado en el diálogo, la cooperación y la vertebración económica y social de la Comunitat Valenciana.