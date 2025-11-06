Vox inicia una campaña de "Se busca" contra Pedro Sánchez por rechazar su comparecencia en Les Corts

El día 11 de noviembre el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá en la comisión de investigación de Les Corts. Lo hará a petición propia tras haber remitido un escrito a la cámara autonómica en la que solicita su intervención. Sin embargo, en el orden del día acordado por la Mesa de la comisión se había aprobado, con los votos de PP y Vox, citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera.

La lista de miembros del Gobierno no acababa aquí. Para ese mismo día se iba a convocar también a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al titular del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Ninguno de ellos estará presente, una ausencia que, además, les permite la ley.

Para denunciar esta situación Vox ha iniciado una campaña a través de las redes en la que su portavoz en Les Corts, José María Llanos, denuncia su desaparición con los carteles de "Se busca", una campaña que se parece a aquella con la que el Compromís que lideraba Mónica Oltra criticaba que el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no acudiese con mayor frecuencia a Les Corts. Eso sí, los nacionalista añadían una frase en las camisetas que vestían en el pleno y en el que se añadía "solo vivo".

Llanos ha defendido que todos ellos deberían dar explicaciones en la comisión por el "abandono" y la "traición" a la que sometieron a los valencianos tras la riada del 29 de octubre de 2024. Insiste además en que no se ejecutaron las "obras hídricas" que habrían evitado la catástrofe durante "siete años de Gobierno".

Así mismo, apunta a la responsabilidad de Robles por "no enviar al Ejército hasta cuatro días después". Repasa también dónde estaba cada ministro. "Ribera preparándose su 'examencito' en Bruselas y Pedro Sánchez paseándose románticamente por la India". "No vienen a dar la cara".

El portavoz de Vox aprovecha también para cargar contra el PP para criticar que les haya "blanqueado" entregando "una cabeza de turco", en referencia a Mazón. "No lo van a conseguir, si no dan explicaciones en las Cortes, lo harán en los tribunales".

La comparecencia de Mazón en Les Corts estaba prevista para el día 11 desde antes que anunciase su dimisión. No obstante, esta circunstancia varió los planes iniciales. El presidente en funciones está citado el día 17 de noviembre.