A vueltas con los vídeos del Cecopi: La jueza de la dana confirma ahora que À Punt ya los entregó

La jueza que instruye la causa penal sobre la dana del 29 de octubre ha dictado este miércoles una providencia en la que afirma que À Punt ha cumplido con la petición que le hizo de entregar los vídeos con el audio de la reunión del Cecopi del día de la dana, pues consta que lo hizo el viernes 26 de septiembre.

La providencia de la instructora llega un día después de que este martes diera un plazo de un día a la dirección de la radiotelevisión pública autonómica À Punt para que alegara "sobre las causas a las que obedece el retraso en la entrega de las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi" que se requirieron por este juzgado.

À Punt explicó ayer en un comunicado que "cumplió de forma puntual y rigurosa con el requerimiento judicial" el 26 de septiembre y mostró copia del escrito presentado ante el juzgado, con sello de entrada, que según aseguraba "incluía un disco duro con copia íntegra de las grabaciones solicitadas".

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha dictado este miércoles una nueva providencia con varios asuntos, en uno de los cuales señala que "se tiene por cumplimentado" ese oficio, dado que consta que el escrito de la cadena pública, "con documentación adjunta, tuvo entrada en el Servicio Común procesal de Asuntos generales" el 26 de septiembre.

La instructora señala asimismo que en una resolución aparte establecerá la unión de esa documentación a las actuaciones y su traslado a las partes personadas en esta causa.

La jueza acordó el 19 de septiembre reclamar a À Punt, al igual que a Emergencias de la Generalitat y la productora contratada para grabar la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre, que aportase a la causa todo el material, tanto imagen como sonido, que grabaron entonces.

En el vídeo grabado por Á Punt, que fue emitido recientemente por TVE acompañado del audio, se escucha a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, dar a las 19 horas instrucciones sobre el contenido del Es-Alert que llegó a los móviles de la provincia a las 20:11 horas.