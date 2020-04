Una desescalada igual para todos. “No tiene sentido que en un municipio saliesen y en otros, no”

La Comunitat Valenciana cumplirá los requisitos que se exigirán desde el Gobierno central a cualquier comunidad autónoma para iniciar la desescalada a partir del próximo 10 de mayo, un proceso en el que deberá imperar la unidad de criterios, ha dicho, para que a partir de ahí cada ejecutivo autonómico pueda desarrollar el proceso “desde su singularidad”.

“En la desescalada va a haber unidad de todas las comunidades autónomas en una serie de criterios para que cada territorio, en función de esos critrerios, vaya ‘desescalando’. Pero no vamos a ir por libre ninguna comunidad”, ha destacado antes de recordar que el virus se extiende al margen de factores políticos."La desescalada debe seguir en la misma línea de cohesión territorial que hemos seguido hasta ahora, no tendría ningún sentido que en un municipio se establecieran algunas medidas de desescalado y en otro no. Esto tiene que obedecer a una unidad de criterio. Por la reunión que mantuvimos ayer, las medidas y los criterios se establecerán por igual para todas las comunidades. Y luego cada una, según esos criterios, irá aplicando la desescalada de una forma u otra".

“Los criterios que se han conocido forman parte de un documento técnico del Ministerio, todavía estamos trabajando en él y seguiremos esta semana hasta cerrar el documento. Una vez acabado, habrá requisitos que deberemos cumplir para iniciar la desescalada, y ya dije ayer que creo que cubriremos esas necesidades”.

En relación con las medidas de confinamiento, Barceló ha detallado que “hemos planteado a Sanidad que aquellas personas que necesiten ejercicio por recomendación médica puedan salir para hacer esas prácticas de deporte, siempre ligado a una recomendación médica de atención primaria”.