Cómo sabe un agente de tráfico si estás obligado a usar gafas

De acuerdo con el Estudio de la Visión en España 2020 realizado por la Clínica Baviera, se encontró que algo menos del 80% de los españoles mayores de 18 años tiene algún tipo de defecto visual. Esto incluye problemas como la miopía, hipermetropía, astigmatismo, entre otros. Sin embargo, si nos enfocamos exclusivamente en la población mayor de 55 años, el porcentaje de personas con problemas de visión aumenta significativamente, llegando al 95%.

Es decir, casi todos los mayores de 55 años tienen algún tipo de problema visual que requiere corrección. En cuanto a las soluciones que estas personas utilizan para corregir su visión, el 70% opta por usar gafas, mientras que un 14% prefiere las lentillas. Esto significa que una gran mayoría de la población española necesita algún tipo de corrector visual, especialmente en situaciones críticas como cuando están conduciendo. La corrección de la visión es crucial en estas circunstancias para garantizar la seguridad tanto del conductor como de los demás usuarios de la vía.

El código oculto en el carnet de conducir

Conducir sin asegurar la perfecta visión no es únicamente una imprudencia que puede poner en peligro al resto de usuarios de la vía, sino que también puede provocar que nos pongan una multa bastante considerable. Concretamente, no llevar gafas o lentillas cuando estamos obligados a ello es una infracción grave y supone una multa de 200 euros.

La pregunta clave es cómo sabe el agente de tráfico si estamos obligados o no a llevar un corrector de la vista. Para conocer esta información, el agente de tráfico revisa el reverso de nuestro carnet de conducir, donde se especifican los requisitos personales necesarios para circular por las carreteras españolas. Si en la casilla 12 se indica el código 01, significa que estamos obligados a utilizar algún tipo de corrector visual.

El Gobierno modifica la edad para renovar el carnet de conducir a los exenfermos de cáncer Pixabay

El tipo de lentes de corrección necesarias se especifica mediante un subcódigo de dos dígitos que acompaña al 01, conforme a lo establecido en el Anexo 1 de la Orden INT/4151/2004. Por ejemplo:

El código 01.01 indica que es obligatorio el uso de gafas.

El código 01.02 implica la necesidad de usar lentes de contacto.

El código 01.06 permite utilizar indistintamente gafas o lentillas.

En cuanto a las gafas de repuesto, ya no es obligatorio llevarlas desde hace varios años. No obstante, es muy recomendable hacerlo, ya que pueden ser de gran ayuda en caso de olvidar las gafas de uso habitual o si se sufre algún percance con ellas. Además, si se utilizan gafas de sol graduadas como sustitutas de las normales sin lentes con filtro, no se podrá multar al conductor, ya que estas también son válidas.