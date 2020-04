Cuarentena con Soleá Morente: “Ser consciente de la muerte es estar vivo”

Le pedimos a Soleá Morente que comparta sus sentimientos durante el confinamiento y nos escribe esta carta:

“El hombre tiene que crecer por dentro”

Atahualpa Yupanqui

"Son las ocho de la tarde. Se escuchan los aplausos. Salgo casi todas las tardes a aplaudir pero hoy no estoy preparada para recibir esa energía tan potente que se crea. La música que se oye por las ventanas de los vecinos me pone triste porque me dan ganas de salir, bailar... e inmediatamente después me acuerdo de que no sé cuándo volveremos a poder hacer todas esas cosas. Hoy me he quedado escribiendo pero saldré el resto de días a los balcones para dar las gracias a toda la gente que está batallando en estos momentos en los hospitales, en las residencias, en los centros de salud. Desde aquí quiero dar mi más sincera enhorabuena y las gracias por ser tan valientes y estar acarreando con las consecuencias de los errores cometidos por otros.

Ahora no vale buscar culpables, lo importante es solucionar el problema principal que es el que va creando el resto de consecuencias venideras. La cuarentena empieza a ser lo de menos... Cada vez la voy llevando mejor. Estoy en casa de mi madre, con mi familia y afortunadamente, todos estamos bien. Es curioso cómo el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier situación con la finalidad de sobrevivir. Me adapto, sí, pero no me conformo. Pienso mucho en estos días. A medida que se va mitigando el estado de shock voy pasando por diferentes estados: preocupación, esperanza, paciencia, euforia, decepción, impotencia, rabia, resignación, pena, miedo e ilusión. Estoy confusa, estoy aceptando la situación no para quedarme en ella si no para cambiarla decididamente. Tengo miedo pero no del que te paraliza si no del que te da el valor para no cometer los mismos errores que anteriormente, me/nos han llevado a un callejón sin salida. Sé lo que no quiero pero lo que quiero, es que cambie el mundo de una vez, que mira la que se ha liado y para ello, haré todo lo que esté en mi mano hasta que me muera. Ser consciente de la muerte es estar vivo.

Todas estas reflexiones y muchas otras “locuras” o no locuras, las pienso mientras riego por las tardes las plantas del jardín, mientras hago de pinche de cocina, toco la guitarra , intento hacer los deberes que me manda la academia de inglés, hago deporte o después de un rato de lectura, después de escuchar música, veo alguna película. Por cierto, el otro día vi “Call me by your name” y me gustó mucho. Sobre todo, el discurso que el padre tiene con el hijo hacia el final de la película y las maravillosas canciones de Sufjan Stevens. También he empezado a estudiar batería. Lo recomiendo. Sienta muy bien. Un abrazo y ánimo para todos".