La penúltima polémica de Madonna: dice que tiene anticuerpos del coronavirus

Apenas han bastado dos minutos para que Madonna, que parece que no sabe estar en silencio o pasar desapercibida, haya desatado una nueva polémica. En el vídeo que ha grabado y subido a sus redes sociales, en el que alterna blanco y negro y color y que hace el número 14 de los grabados durante su encierro en California, se presenta en lo que podría ser un despacho, sentada en una mesa y frente a una máquina de escribir donde teclea en un folio que está quemado. Es entonces cuando desvela que se ha realizado un test rápido para detectar si tiene coronavirus y que el resultado es que posee anticuerpos. Como consecuencia, exclama: "Me hice una prueba el otro día y descubrí que había desarrollado anticuerpos. Así que mañana voy a dar un largo paseo en mi coche. Bajaré las ventanillas para poder respirar profundamente aire lleno de COVID-19 " .

La polémica, como no podía ser de otro modo, ha estallado, pues más allá de las declaraciones de la cantidad de “Like a virgin”, se ha generado un debate en redes sociales sobre si la presencia de anticuerpos es sinónimo de inmunidad. Y la respuesta de la comunidad científica es tajante: no. De hecho, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, asegura que todavía no está muy claro si dichos anticuerpos pueden generar inmunidad frente al virus. Lo que significa que en ningún momento se debe de bajar la guardia y que sigue siendo absolutamente necesario extremar las medidas de seguridad.

¿Qué le mueve a Madonna a realizar estas declaraciones? ¿El confinamiento la está pasando factura? Desde su entorno más cercano comentan que se trata de “una nueva provocación más, perfectamente medida, orquestada y con puesta en escena. No hay más que ver el vídeo. Mira los decorados, la iluminación, la poesía que ella cita. No debe tomarse en serio, sino como un nuevo capítulo de los que lleva grabados durante su encierro. Madonna es una gran provocadora, una maestra en este arte y siempre ha dicho lo que quería decir. No es la locura la que la guía, sino una reflexión y un comentario sobre la sociedad actual en su línea habitual. Yo no le daría más importancia porque grabará uno nuevo, seguro.”

Desde que comenzó el encierro, la cantante ha publicado videos similares en su página de Instagram como parte de su diario de cuarentena. “Madame X no está muerta en París” , declaró en particular durante la primera de ellas en referencia al final de su gira “Madame X” el 11 de marzo en París.