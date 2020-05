culturaencasa: De los crímenes aparatosos de Woody Allen a las flores entre los huesos de Fuel Fandango

Película

“Misterioso asesinato en Manhattan”

La difícil tarea de conseguir que alguien se ría es una virtud que Woody Allen maneja con la habilidad portentosa de un mago. No solo su apariencia desgarbada con tendencia al ridículo resulta un complemento elemental para llevar a cabo la proeza de la risa, sino también su inteligente y oportuno sentido del humor y la destreza añadida de saber crear situaciones extravagantes en los lugares menos oportunos. En “Misterioso asesinato en Manhattan” son muchos los momentos que concede el cineasta para poder dar buena cuenta de las apreciaciones anteriores. No parece un ascensor el mejor lugar para resolver un caso relacionado con la desaparición de una vecina, ya que, como advierte Larry, el protagonista de la cinta, en esa memorable escena junto a Diane Keaton “claustrofobia y un cadáver...¡el colmo de un neurótico!”. El cineasta consiguió en 1993 armar esta ingeniosa historia de suspense completamente deliciosa y entretenida en la que las sospechas de Carol, una intuitiva mujer que vive en Manhattan con Larry (Woody Allen) acerca del posible asesinato de una vecina por parte de su marido, inician una apasionante trama de investigaciones fallidas y enredos delirantes capaces de trasladar al espectador al psicodélico escenario de una novela de Agatha Christie recubierta por el manto musical de Cole Porter. Procuren que no les entren ganas de invadir Polonia si escuchan a Wagner durante más de media hora, como al pobre Larry.

Disponible en: http://www.movistarplus.es/ficha/misterioso-asesinato-en-manhattan?tipo=E&id=71082

Disco

“Origen”

La confluencia de géneros, el abrazo hermanado de diferentes estilos y la fusión musical en la que conviven guitarras flamencas, mesas electrónicas de mezclas y el quejío en forma de arañazo vocal de Nita (Cristina Manjón), estructuran las bases de Fuel Fandango. Este dúo compuesto por la cantante cordobesa y el productor canario Alejandro Acosta ofrecen en “Origen”, su último disco, una explosión de vibraciones arrebatadas y tremendamente libres, frescas, con las que se pueden anudar flores entre los huesos.

Disponible en: https://open.spotify.com/album/6NqYTQiv0OluEf9u3vwbtS?si=wM888Tz7TsGH-knEOPF_Ag

Libro

“Culpables por la literatura”

En el poema de Xaime Noguerol, “Plaza del 2 de mayo, fiestas”, que aparece en este libro, el escritor se despide así de los deseos de libertad de su generación: "...todo el mundo despotricando mostrando sus poemas, dibujos, el último libro clandestino del ruedo ibérico, al lado de un café caliente, y Allen Ginsberg subiéndose airadamente al escenario después del festival de Woodstock, gritando a los muchachos tirados y sin brújula... muévanse, sálvense, hagan algo2. Germán Labrador disecciona con extremado talento el desfile interminable de nombres, caras y letras que protagonizaron las luchas contraculturales de la Transición. Una auténtica joya.

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-culpables-por-la-literatura/9788446044314/5305158

Teatro virtual

“Macbeth”

Es tiempo de reinvenciones, de reciclajes artísticos, de la búsqueda renovada de nuevas fórmulas que sean capaces de adaptarse a la prisa del presente sin perder la esencia del pasado. Por eso, la Fundación Épica de la Fura dels Baus, ha decidido apostar por la reinterpretación de un clásico de Shakespeare como “Macbeth” a través de videoconferencias. Esta fundación aborda el desafío causado por la adaptación a un nuevo escenario mundial con la función virtual “La Maldición de la Corona”. Intente asomarse. Merece la pena.

Disponible en: https://www.twitch.tv/epicalafuradelsbaus

Documental

“Emilio Herrera”

Cuestionarse parcelas de la realidad para las que resulta difícil encontrar alguna explicación lógica siempre es un punto de partida interesante para crear algo. Cualquier cosa. “¿Cómo es posible que Emilio Herrera no sea conocido en España? ¿Cómo un personaje clave en todos los hitos de la aviación, las comunicaciones y la astronáutica mundial es tan ignorado?”, se planteó Alberto Flechoso sobre el diseñador del primer traje espacial de la historia. Todas las respuestas, en este documental de “Impresdindibles” de la 2.

Disponible en: https://www.rtve.es/television/20200507/imprescindibles-emilio-herrera-ingeniero/2013570.shtml