Will Smith viraliza el trabajo de un animador español

“Esto es espectacular”. Así de rápido y sencillo define Will Smith uno de sus últimos “repost” en Instagram. Concretamente, uno del director y animador español Daniel Moreno, que realiza videoclips y publicidad para diferentes artistas y empresas. Como músico, que también es, asegura que una de sus pasiones es juntar el ocio con el trabajo y realizar diferentes vídeos musicales (algunos de ellos han sido seleccionado en varios festivales de cine y animación de Europa y Estados Unidos).

En esas, durante estas semanas de cuarentena y encierro, Moreno ha realizado diferentes proyectos en los que mezcla música y animación de conocidos artistas internacionales. Una de estas composiciones, es la que ocupa este texto: una frase de Will Smith (“Maybe you were born with it... Espectacular!”) con acordes del rapero Drake que ha llamado la atención del actor norteamericano hasta el punto de publicarlo en su propio perfil de Instagram. Aprovechaba así el “espectacular” del montaje para acompañar la descripción del vídeo.

Lo 45 millones de seguidores de Smith en esta red social han hecho que el trabajo del creador español haya acumulado más de 2 millones de reproducciones en un solo día. Un guiño del intérprete en forma de post que abre a Moreno un abanico de posibilidades y, sobre todo, le da una visibilidad impensable de cualquier otro modo. Según explica el autor del vídeo, “hay reinventarse, reflexionar y avanzar en lo que nos apasiona para hacer frente a esta crisis y dejar atrás la COVID-19 lo antes posible”.