Fue una de las perlas surgidas del triunfal regreso de “Operación Triunfo” en 2018. Aitana Ocaña (San Clemente de Llobregat, Barcelona, 1999) publicó “Spoiler” (Universal) el año pasado, disco del que destacó “Teléfono”, un hit mundial por cuyas ventas acaba de ser reconocida en EE UU. Aitana, ya una aspirante a estrella internacional, se enfrentaba a un verano lleno de actuaciones para seguir madurando, pero la pandemia ha truncado sus planes. Mientras pasa la tormenta, publica “Enemigos”, un tema que ha grabado junto a Reik y demuestra que es muy consciente de la realidad del sector.

-¿Cómo ha vivido el confinamiento?

-Bien, la verdad. Desde que empezó esta locura de mi vida, mi carrera musical, no he tenido tiempo de parar un poco. Es importante mantenerse a flote trabajando siempre pero en estos dos meses me he sentido extraña porque llevaba demasiado tiempo de un lado a otro. Me ha venido bien para mi lado más creativo, para componer, que estoy terminando el segundo disco, y ya tengo las canciones hechas, pero también he podido leer, grabar, dibujar, hacer deporte. Me he sentido creativa.

-¿Se puede sacar algo bueno?

-Hemos parado para reflexionar y ha parado el mundo, que le hacía falta. La contaminación en las ciudades ha bajado y eso nos hacía falta. Para el planeta ha ido bien, aunque para los humanos ha ido fatal. Intentemos sacar algo bueno, valorar lo que teníamos. Hay que sacar algo positivo. Yo cuando me independicé ya viví lo que es dejar de ver a tus padres diariamente. Es muy bonito ser feliz pero a veces para valorarlo tienes que pasar por una mala racha.

-¿Cómo ve el futuro como artista?

-Estamos viendo la evolución de los acontecimientos, las diferentes alternativas, aunque lo más factible y real es aplazar conciertos al año que viene. Pero de momento los músicos estamos a la espera de lo que decrete el gobierno, que debería ser la causa de fuerza mayor para que no se celebren estos eventos. Yo no puedo tomar una decisión unilateralmente cuando hay tantas personas implicadas y por eso necesitamos que sea ese decreto de fuerza mayor que diga que no se van a poder celebrar. Es que como persona individual no entra en ninguna lógica que se hagan conciertos este verano, pero nadie está diciendo nada y no solo soy yo quien tiene responsabilidad en el concierto. Los eventos de mi empresa los puedo posponer, pero los de otros promotores, no. Está todo relacionado. Hay contratos con promotores y patrocinadores y estamos a la espera de ver qué pasa. Es una situación difícil y es cierto que en cada sector hay problemas.

-Veo que lo tiene clarísimo.

-(Risas) Gracias. Es difícil, y ya sé que tengo 20 años pero al final tengo trabajadores que están a mi cargo y al de la discográfica y por mucho que no tuviera conocimiento me tengo que informar. No puede ser todo el mundo feliz y “happy”. No se puede.

-¿La canción que acaba de grabar procede del confinamiento?

-Si te soy sincera la hice yo sola hace un año. Hice muchas para el disco anterior pero tuve que guardarlas en un cajón porque no las veía o porque no me encajaban o porque necesitaban de una vuelta o colaboración porque no estaban completas. Y bueno, conocí a Reik y hablamos de hacer algo juntos. A mí ellos me encantan. Y de ahí surgió y les mandé la canción y en esto ha transcurrido en un año. Después iban a venir y a hacer el videoclip, pero claro, eso ya no se ha podido hacer. Y he tenido la suerte de trabajar con una ilustradora que se llama Laia López y aunque ella no hace animación, sino solo ilustración, diseñó los personajes y luego la productora, Alkimia Studio, que pudimos poner en marcha esta alternativa.

-En el vídeo aparece como heroína que lucha contra el silencio.

-El videoclip no tiene tanto que ver con el contenido de la canción y lo que me gustaba es que “Enemigos”, el título, casaba muy bien con el papel de superhéroe y villano, en este caso, heroína. Y bueno, aquí hay un villano que deja al planeta sin música y Reik llaman a esta heroína para que les ayude.

-Le han reconocido por las ventas de “Teléfono” en EEUU.

-Pues yo me levanté un día con un mensaje que tenía disco de oro por la canción, y yo me sentí muy agradecida. Y nunca sabes del todo dónde te escuchan y te explican los datos de esa ciudad o país. Y yo me fijo solo en lo artístico y aluciné. Me gustó mucho la noticia.