culturaencasa: De las trampas justificadas del comunismo de la RDA a las conversaciones en pijama con el ilustrador Paco Roca

Película

“Good Bye, Lenin!”

Está claro que cuando a Groucho Marx le atribuyeron aquella irónica frase de “estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”, no pensaba en la protagonista de esta historia. Cuando Christiane abre los ojos tras pasar ocho meses en coma después de perder el conocimiento al ver a su hijo involucrado en una revuelta social, la vida que conocía ya no existe. Los férreos ideales comunistas sobre los que se asienta su percepción del mundo encuentran su origen en la República Democrática Alemana de 1989 y al despertar de un sueño que ha durado demasiado, la caída del muro se ha precipitado y el capitalismo ha triunfado y se ha colado estratégicamente en todos los rincones de la vida pública. Su hijo Alexander, interpretado por un carismático y estelar Daniel Brühl, no quiere consentir que su madre se sienta ajena en una sociedad que ya no es como antes y se las ingenia para congelar el tiempo en el momento previo al accidente. El cineasta Wolfgang Becker afina la mirada crítica, regodeándose con acidez en las carencias de uno y otro bando, y consigue perfilar en “Good Bye, Lenin!” las bases de una historia de nostalgia, amor y aceptación absolutamente placentera. ¡Nunca fueron tan difíciles de encontrar en Alemania unos pepinillos Spreewald!

Disponible en: https://www.filmin.es/pelicula/good-bye-lenin

Disco

“Foreign Affair”

Las piernas de Tina Turner tenían vida propia. En ellas se concentraba todo el torrente de energía de la tierra y se ramificaba por el resto de extremidades cada vez que la de Tennesse abría la boca para cantar. Pura entraña, pura fuerza, pura raza. En este álbum, el séptimo de la carrera de la cantante, se concentran algunos de esos temas imborrables que resisten estoicos al tiempo, las modas o las tendencias. En el mítico “The best”, Turner asegura tener su corazón ardiendo. Basta con volver a esa canción para experimentar la misma sensación.

Disponible en: https://open.spotify.com/album/3hgAoHSmany3EiKL0Aqh3G?si=64N3jkdXRriLRIay5jws-A

Libro

“Bob Dylan”

Este es el primer libro que se escribió en español sobre el compositor de Minessota. El periodista Jesús Ordovás bucea entre las páginas de la maravillosa reedición que hizo hace un par de años la editorial Silex, en la esencia revolucionaria de las letras de sus primeras canciones. Himnos que se rebelaban contra la sinrazón de las guerras, la injusticia del racismo, la impunidad de los poderosos o la corrupción tanto estatal como espiritual de las personas. “Like a Rolling Stone”, “Blowin’in in the Wind”, “George Jackson” son algunas de las joyas musicales diseccionadas. Esas en las que no hay puritanismo ni trabas mentales. Solo libertad.

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-bob-dylan/9788477379775/6549762

Encuentros online

Conversaciones con Paco Plaza

A Paco Roca, ahora que el teletrabajo se ha instaurado de manera holgada en la cotidianidad de las casas, muchos le recordarán por crear escuela en eso de currar estando cómodos. Desde que se diera a conocer con la tira dominical en el diario “Las provincias” de “Memorias de un hombre en pijama” (que el año pasado se trasladó a la versión cinematográfica homónima protagonizada por Raúl Arévalo), el historietista valenciano no ha parado de producir verdaderas delicias gráficas. Tan solo dos años después de alzarse con el Premio Nacional de Cómic y un Goya al mejor guión adaptado por “Arrugas” en 2012, se convirtió en ganador del premio a la Mejor Obra Española en el Salón del Cómic de Barcelona por “Los surcos del azar”. Ahora, enmarcado dentro del ciclo de encuentros online con creadores y artistas del panorama actual que había puesto en marcha La Caixa desde el comienzo del confinamiento, el ilustrador pone el broche de oro a la mencionada iniciativa a través de un prometedor coloquio que se llevará a cabo este viernes 22 de mayo a las 20:00. No hagan planes, toca cita con un artista.

Disponible en: caixaforum.es

Documental

“En la ciudad del fin del mundo”

Existe un rincón fantasmal ubicado en los confines del mundo en donde la naturaleza ha engullido ciudades enteras y pequeños pueblos en los que una vez hubo vida. Ese lugar es la conocida como “Zona muerta” de Chernóbil y actúa como escenario de un interesante documental capitaneado por el periodista Jon Sistiaga. A través de un espeluznante viaje al corazón del infierno, va desgranando las claves históricas y testimoniales necesarias para entender lo sucedido. Ilustrativo, muy completo y de acceso totalmente gratuito a través de la plataforma de Youtube.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mrzszoQZ7KY