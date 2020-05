Fue elegido, en los muy discutibles Premios Odeón el artista del año 2019 y eso que su disco “Prisma” se publicó a finales de octubre de aquel año. A Beret (1996), los galardones de triste recuerdo le estaban reconociendo por su peso en las redes sociales y su dimensión como artista hecho a sí mismo. Surgido sin querer, como reconoce en esta entrevista. Un chico de Sevilla que iba a llenar el WiZink Center -de no haber sido por el Coronavirus- sin perder la más absoluta normalidad. Asegura que ya se encuentra tranquilo, pero que el comienzo de la pandemia le sobrevino recién aterrizado de una gira por Latinoamérica. “Pasamos de 300 a cero y eso nos causó a todos una ansiedad increíble. Al principio fue durillo”. Ahora, lo que más le pesa es la incertidumbre de cuándo podrá dar el siguiente concierto. Cuando vuelva a actuar, habrán pasado 11 meses desde el último concierto. “Se me va a olvidar cantar...”, dice risueño. Sus nuevas fechas, todas en 2021, son en Barakaldo (17 de abril), Sevilla (28 de mayo), Valencia (29 de mayo), Valladolid (5 de junio), Barcelona (11 de junio), Madrid (10 de julio) y Pamplona (25 de septiembre).

-¿La cancelación de fechas le ha causado perjuicio?

-Uff, claro. Ha sido un lío... Y además es que no sabes qué responder a la gente que pregunta cuándo van a ser los conciertos. No saber qué responder... es complicado.

-Mientras, acaba de publicar un videoclip Junto a Pablo Alborán.

-Habíamos coincidido y nos gustaba mucho el estilo del otro. Y cuando estaba haciendo “Prisma” le pedí que hiciera un tema conmigo. Y el videoclip, por suerte, estaba hecho desde febrero.

-Ahora hablamos del disco, pero el tema, ¿de qué habla?

-Pues sobre una meta inalcanzable que en este caso es una mujer y que uno es capaz de cambiar completamente como persona para conseguirla. Como que el fin justifica los medios. Y eso es algo muy tóxico que le pasa a mucha gente y que queríamos plasmar en el tema, esa ironía de que, sabiendo que es malo, cambias para gustar y eso nunca sale bien. Eso es imposible.

-”Prisma” es el diario de varios años de su vida

-La verdad es que sí. Son muchísimos temas que yo tenía con un sonido horrible y que me ayudaron a grabar bien en Warner. Hay remixes, hay colaboraciones, hay de todo. Pero claro, proceden de mi canal de YouTube de siempre, que es como yo comencé. Son canciones que hice con 18 años y ahora tengo 23.

-La música urbana tiene a veces un contenido muy negativo, pero su estilo es inspirador, positivo.

-Es verdad que el estilo urbano empecé con el rap, pasé al reggae y ahora hago temas “poperos”. Yo hablo de la autosuperación y de la evolución propia. Aparte del amor o el desamor, claro. Pero es verdad que lo que me ha carcterizado escribir y cantar sobre la autoestima y la superación.

-¿Por qué?

-A veces pienso, ¿por qué escribo estas cosas? Yo siempre me debatía entre dos carreras. Quería estudiar Psicología o técnico de sonido. Y sin darme cuenta he hecho las dos cosas siendo músico. Creo que lo que escribo viene de ahí, de la curiosidad que siento por la mente humana y la autosuperación. Escuchando mis canciones me conoces, si no al cien por cien, en gran parte.

-¿Tan ínitmas son?

-Trato de ser lo más asertivo posible, porque cuando escuchaba de pequeño la música, pensaba que había artistas que querían decir algo pero se resistían a decirlo porque hay artistas que piensan que cuanto más humano eres, más débil pareces. Al principio me costaba un poco humanizarme, hasta que me quité la vergüenza, y eso es lo que creo que le gusta a la gente, que cuento cosas que otros no se atreven a decir. No sé escribir desde un personaje. Me dicen que haga una canción sobre el cáncer u otro tema serio que no he pasado, pero es que no lo consigo.

-¿Cómo fue su infancia?

-Muy buena. Mi padre me regaló una guitarra con 16 años, sin pedirla, pero mi vida no tenía nada que ver con la música. Pero un día empecé con el rap, yo era fanático. Y con un amigo empiezo a ver que hay instrumentales de rap en internet y nos ponemos con ellas. Y sale ese pique sano entre nosotros y subí un tema a YouTube, que se llama “Levanta de la cama”. Resulta que a los amigos les empieza a gustar y a lo tonto... el canal empieza a tener visitas. Y llega un día que me empiezan a pedir que vaya a cantar a un sitio.

-¿Cuándo se dio cuenta de que la cosa iba en serio?

-Pues yo por entonces estaba estudiando para el examen de técnico de sonido. Me di cuenta de que la música iba en serio cuando llegó el día del examen y me olvidé de que lo tenía porque estaba de concierto.

-¿Por qué le atrae la psicología?

-Porque te enseña que un buen día o uno malo no dependen del día sino de ti. Los sentimientos y las emociones las explica la psicología. En los últimos cinco años, me observo y soy consciente de que he cambiado mucho.

-¿En qué sentido?

-Yo tenía dos amigos, mi familia, mis estudios, y no me atrevía a nada. El día de la marmota. Y con lo que he vivido después, todo lo que me ha dado miedo en la vida lo he superado. Yo tenía una vida estándar cualquiera y no me había planteado cosas fuera de estudiar. Eso de ir a Málaga a hacer un concierto...

-El primer día debió de ser extraño.

-Mucha confusión. Sabía que tenía que cantar, pero solo tenía 12 temas. No sabía intereactuar con el público, saludar o despedir. Yo había ido en mi vida a dos conciertos cuando di el primero.

-Eso solo se puede hacer siendo un inconsciente.

-(Risas) Siendo un loco, claro.

-¿Cuáles?

-De Pablo Alborán, uno. El otro de Fito con M-Clan de teloneros.

-La cosa empieza a crecer por las redes y llega a una multinacional.

-Empecé con la gira, de dos años y pico. Yo ya tenía como dos millones de suscriptores en mi canal. Y todo lo había grabado yo. Claro, con Warner me he dado cuenta de lo que es un disco de verdad. Y en la música urbana las multis son como el diablo. La cosa me ina bien, tenía seguidores, ¿para qué irme a una compañía? Me decían que te manipulaban, pero ahora se que rotundamente no, y que los hablan no saben nada. No tienen ni idea. Me han ayudado muchísimo en Warner.

-¿Nunca se pone cortapisas para crear?

-Ahora mismo tiro más al pop porque el rap y el reggae son muy cuadriculados. El pop me da otro tono, otro ritmo o estructura. Mi pop tiene muchísima letra, es un punto urbano. Yo diría que es un pop urbano. Un híbrido.

-¿Tiene algo de su tierra?

-Pues es que en mi tierra hay buen rap: está Tote King, SFDK. Aunque no sean de allí, me gustaban muchísimo Violadores del Verso y me encanta lo que ha hecho Kase.O con su último disco, como Residente, por ejemplo.

-¿Ha aprendido algo de esta experiencia de pandemia?

-Es la primera vez que tengo tiempo para mí y he empezado a hacer cosas que nunca he hecho. He empezado a hacer deporte, a tocar el piano, a ver todas las películas y series que nunca he podido. Estoy dedicando tiempo a mi. He sacado algo bueno. Llegado a estas circunstancias, lo que no voy a hacer es rendirme, voy a sacar buenos hábitos.