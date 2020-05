Primavera Sound suma a Gorillaz, Beck, Tame Impala y FKA twigs, a The Strokes y Bad Bunny

Tras verse obligado a cancelar su edición de 2020 como todos los grandes festivales del verano, el Primavera Sound ya tiene confirmaciones para su cartel de 2021. Entre los nombres nuevos más destacados están los de Tame Impala, FKA twigs, Gorillaz, Jorja Smith, Jamie xx y Charli XCX, que celebrarán la edición de veinte aniversario con un año de retraso y en el que renuevan renuevan Tyler, The Creator, The Strokes, Pavement, Bad Bunny y Bikini Kill, según ha comunicado el festival, que pondrá a la venta las entradas el 3 de junio, fecha en la que se iniciarán los cambios y devoluciones para los poseedores de una entrada de 2020

Así, el festival apuesta por el hip hop de Tyler, The Creator, el rock de The Stroke y Fontaines D.C., y también por los ritmos latinos de la superestrella Bad Bunny y Bad Gya. También clásicos como Pavement, que retrasarán su reunión para estrenarla en el festival, y por Bikini Kill. Otros nombres, de lo más diverso, son Koffee, Yung Beef, C. Tangana, Einstürzende Neubauten, Shellac, Caribou, IDLES, Yo La Tengo, Dinosaur Jr, Les Savy Fav, Maria del Mar Bonet, Jorja Smith, King Gizzard & The Lizard Wizard, paloma Mami, IDLES y hasta cien bandas han confirmado ya su presencia el año que viene. También será la primera presencia del californiano Beck.