Las 15 frases más legendarias de John Wayne

La masculinidad de sus gestos y la pretendida rudeza de sus ademanes de vaquero contrastaban de forma paradójica con la feminidad de su nombre original, Marion. John Wayne concentraba de una forma exageradamente icónica toda la esencia de América en sus pies, en sus manos, en su imponente rostro curtido. Era la prolongación natural de un continente, la representación encarnada de un territorio, la materialización del concepto de patria. Cuando se cristaliza de forma rotunda su idilio cinematográfico con John Ford y ambos se convierten en una marca indisoluble, el actor estadounidense atesoraba ya trece años de carrera y casi un total de ochenta películas realizadas. En 1939 su participación en “La diligencia” afianzó la proyección de una carrera sembrada de triunfo y reconocimiento que le empujaría a medida que fuesen transcurriendo los años a convertirse en uno de los intérpretes más destacados de todos los tiempos.

Amaba el humo del tabaco casi tanto o más que el sabor de una copa de alcohol (bien conocido es aquello de que resultaba conveniente rodar con él por la mañana porque a partir de hora de comer comenzaba a acecharle la sombra del mal bebedor) y su versatilidad interpretativa, esa misma que propiciaba las expresiones más hondas y testosterónicas subido a lomos de un caballo pero también las más nobles y dignas, le permitió retorcer con libertad su talento hasta enfundarse en papeles tan dispares y distintos a todo lo anterior como el del célebre ex boxeador sentimental Sean Thornton en la memorable cinta de “El hombre tranquilo”. El esqueleto ideológico de muchos de sus papeles se fue intercalando de forma progresiva con la espina dorsal de su propia personalidad y la defensa explícita de unos valores conservadores tan representativos del “american way of life” que con orgullo abanderaba, pasaron a formar parte de su interpretación del mundo y de la política.

La heroicidad íntegra y solitaria del padre de familia ejemplar, del soldado entregado a la mitología de la guerra, del eterno vaquero apegado a la tierra. Intentaron matarle varias veces tanto dentro como fuera de la pantalla pero finalmente terminó siendo el cáncer y no una bala lo que acabó con su vida. Se cumplen 41 años de la muerte de alguien que solo estaba preparado para la vida, que no es poco. Para ser, andar y respirar como leyenda. Es por eso que a modo de homenaje hemos decidido recopilar algunas de sus mejores frases, pronunciadas tanto en la épica audiovisual de sus películas como en la distensión de sus intervenciones públicas. Tengan cuidado eso sí, con la bizarría y la majestuosidad de algunas. Conviene vigilar las espaldas durante su lectura...

1.

“Yo no actúo, reacciono”

2.

“Defino la masculinidad de forma muy simple: el hombre debe ser duro, justo y valeroso, nunca buscando una pelea pero tampoco dando la espalda a una”

3.

“La vida es dura, pero es más dura si te comportas como un estúpido”

4.

“El valor es tener miedo a la muerte y ensillar de todos modos”

5.

“¿Que cómo me gustaría que se me recordarse? Bueno, a mí me gusta una antigua frase que dicen los mexicanos: feo, fuerte y formal”

6.

“Nunca confío en un hombre que no bebe”

7.

“Nunca pidas perdón y nunca te disculpes. Es un signo de debilidad”

8.

“No quiero aparecer nunca en una película que pueda avergonzar al espectador. Un hombre puede llevar a su mujer, su madre y a su hija a una de mis películas sin sentirse nunca incómodo o avergonzado”

9.

“Si los tienes cogidos por los huevos, sus corazones y sus mentes les seguirán”

10.

“El comunismo, obviamente, sigue siendo una amenaza. Sí, ellos son seres humanos, con derecho a su punto de vista…”

11.

“Habla poco, habla despacio y no hables mucho”

12.

“Nada ocurre que no esté escrito, hay que dar tiempo al tiempo”

13.

“Si nada es sólo blanco o negro, ¿por qué el infierno sí debería serlo?”

14.

“Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer”

15.

“Todas las batallas se luchan por hombres asustados que hubieran preferido estar en otro lugar”