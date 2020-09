Cuando José Luis Gil salió del teatro después de ver “Leonor de Aquitania”, le sugirió medio en broma al autor, su amigo Alfredo Cernuda, que bien podría escribir para él un texto con un personaje tan potente como el que acababa de ver allí representado. Dicho y hecho. Gran apasionado de la Historia, Cernuda anduvo un tiempo buceando en ella hasta que se topó con Eduardo II de Inglaterra y con su relación amorosa, en pleno siglo XIV, con Hugo LeDespenser; una relación que llevó al rey a enfrentarse con la Iglesia, con la nobleza, con su mujer y con la propia corona.

“Lo que me atrapó de este capítulo de la Historia es, sobre todo, lo relacionado con el amor –explica el autor–; me interesaba cómo este rey, después de haber entregado a Gavenston, su primer amante (al que acabaron matando), para poder seguir en el trono, se vuelve a enamorar ya siendo mayor de otro hombre, y decide esta vez no renunciar al amor”. Así fue como nació, en 2006, “Eduardo II Ojos de Niebla”, que por fin dará ahora el salto a las tablas.

“Por razones de agenda y de grabaciones, el trabajo se fue posponiendo y no hubo manera de montarlo hasta la fecha”, explica un José Luis Gil exultante con su personaje y, sobre todo, “con la belleza del texto”. “Lo importante no es tanto que el personaje me suponga a mí un reto interesante o no como actor, que eso es algo que viene después, sino que la obra sea, como le ocurre a esta, extraordinariamente buena”, asegura el popular intérprete.

Para que esa grandeza del texto se mantuviera a salvo en su traslación al escenario, Gil le encargó la dirección del montaje a Jaime Azpilicueta, que se reencuentra así, después de años trabajando en otro tipo de producciones, con el puro teatro de texto. Ana Ruiz, Ricardo Joven, Carlos Heredia y Manuel Galiana completan el elenco de un proyecto que el director define, simplemente, como “teatro; el verdadero y glorioso teatro; el de siempre”.