«El jueves será el evento más crítico de nuestras vidas»

Cumpliendo con todas las normas de seguridad a rajatabla, el próximo jueves, 17 de septiembre, se producirán 28 actos de protesta en ciudades diferentes de España de forma coordinada a la que están llamados diversos colectivos relacionados con los espectáculos y eventos públicos. Desde los montadores de carpas a los iluminadores, pirotécnicos y hasta la Asociación Española de Juegos Hinchables, entre muchas otras organizaciones, están agrupadas bajo el colectivo Alerta Roja Eventos, que el jueves harán lo que mejor saben hacer: un evento público con todas las medidas de seguridad que sirva de reivindicación de sus precarias condiciones. «Lo importante es que no haya protagonismo de ninguna asociación. Todas trabajamos sin nuestros logos, sin nuestros nombres. Es la unión de los profesionales porque todos nos sentimos perjudicados», dice Ana Alonso, portavoz de Alerta Roja. «Esperamos que no sea el evento más importante de nuestras vidas y que nos queden muchos por hacer. Pero desde luego es el más crítico».

La plataforma tenía prevista una reunión con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, a la que declinaron acudir al considerar que el conflicto «debe tratarse de una manera transversal y simultáneamente con el Ministerio de Cultura y Deporte, Trabajo, Industria, Turismo, Asuntos Económicos y Hacienda».

Actividades no solo musicales

Por eso, desde el colectivo piden la constitución de una gran mesa de trabajo donde abordar la situación del sector en los últimos meses. «Todos los profesionales del sector, de todas las disciplinas, estamos dispuestos a trabajar y a establecer canales de comunicación efectivos con los que (re)construir unas bases firmes, sólidas y duraderas». Aunque no ha trascendido el contenido de las protestas, desde la asociación revelan que su carácter será demostrativo. «Lo que queremos demostrar es que los eventos se pueden hacer de forma segura. Esto es un evento y lo vamos a demostrar. Estamos volcadísimos en que esta sea la dirección, la unificación del sector», explica Alonso, que recalca que no se trata solo de eventos musicales, sino de un amplio abanico de actividades con público en directo que se mueve gracias a una enorme cadena de profesionales autónomos que se enfrentan a demasiados meses sin poder retomar su actividad. «Hay muchos profesionales que viven con la eventualidad del sector, su intermitencia y no reciben ayudas. Estamos desde febrero parados y con la idea de que esto dure hasta 2021. Gente que no ha ingresado ni un euro para su casa ni lo va a ingresar. Estamos viendo en la asociación auténticos dramas en este momento que van a empeorar. Por eso, las medidas que se plantean son para paliar las necesidades de profesionales que no tienen qué comer y de empresas que se pueden ir al traste», explica Alonso. La situación es ya casi desesperada, según advierte: «Estamos ya en la cuerda floja. Algunos te dicen que pueden aguantar hasta finales de año, pero eso serán los que mejor están. Muchos hemos pedido un crédito ICO y en seis meses empezamos a pagarlo, pero ya veremos cómo lo hacemos si no hay actividad, porque la OMS ya está advirtiendo que esta situación puede llegar a octubre de 2021....». El jueves, el primer gran evento en mucho tiempo.