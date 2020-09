El Met de Nueva York cancela su temporada 2020-2021

A través de un comunicado, la Ópera Metropolitana de Nueva York ha anunciado que no reabrirá sus puertas hasta “que una vacuna esté ampliamente en uso y se consiga la inmunidad colectiva", según han anunciado. El Met había cancelado su programación hasta el 30 de diciembre, pero han sido cancelados los espectáculos hasta el otoño de 2021.

Entre las producciones que están planeando para el calendario 2021-22, está incluido el estreno de la compañía de “Fire Shut Up in My Bones”, una ópera del trompetista y compositor de jazz Terence Blanchard. El gerente del Met Peter Gelb lamentó que en la situación actual “es muy difícil llevar a cabo el funcionamiento de la Ópera”.

La pregunta que todos los aficionados a la ópera y a la música se hacen es si este es un aviso a navegantes o un indicador de hacia dónde pueden ir las cosas en el futuro inmediato.