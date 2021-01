El cine que viene en 2021: Hollywood enseña músculo para resucitar a las salas

El año que dejamos atrás, además de representar una pérdida de hasta el 70% en el volumen de negocio de la industria cinematográfica, marca una completa revolución del modelo de explotación económica del séptimo arte. Conservadora con sus inversiones, que en casos como la nueva película de James Bond superan los 250 millones de dólares, la mayoría de grandes estudios prefirió retrasar sus previsibles taquillazos antes que verlos naufragar en los mercados internacionales. Por ello y por la ejecución de una maniobra que le vino de perlas a las «majors» para jugar con ventaja ante las maltrechas y vilipendiadas salas de cine, la cosecha de 2021 será doble: a los «blockbusters» habituales del anterior curso se le sumará una ristra de nuevos estrenos que prometen un año de cine espectacular.

Aunque las fechas que se manejan tengan la oficialidad que otorga el Ministerio de Cultura y el auditor privado Comscore, los vaivenes de la vacunación y el propio temor de los estudios hacen que el calendario previo al verano se vuelva volátil. De momento, abrirá la veda Sony, quien ha reservado el final del mes para que veamos su «Monster Hunter» (29 de enero), adaptación de la célebre saga de videojuegos con Milla Jovovich. Apenas una semana después, la matriz japonesa estrenará en salas su propia revisión del cuento de «Cenicienta», ahora con la voz de la cantante Camila Cabello y acompañada por Idina Menzel (Elsa de «Frozen») y Billy Porter («Pose»).

El 19 de febrero le toca el turno a Universal, que además de «Uno de nosotros» con Kevin Costner, apostará por el terror más gamberro de «Este cuerpo me sienta de muerte», con Vince Vaughn siendo poseído por una adolescente a la que intentaba asesinar. Ese mismo fin de semana, Disney se pondrá serio en su papel de exhibidor y nos traerá «Nomadland», adaptación de la novela homónima de Jessica Bruder, que protagoniza Frances McDormand («Fargo») y dirige Chloé Zhao («The Rider»). Triunfadora absoluta en el último simulacro del Festival de Venecia, la historia sobre la mujer que decide cruzar sola la América moderna parte como favorita para ser la película del año en los Oscar.

Frances McDormand, protagonista de "Nomadland" (Chloé Zhao)

La taquilla y la estatuilla

Precisamente los premios de la Academia, que se celebrarán el 25 de abril, ejercen de imán de los grandes estrenos de la primavera: aunque marzo nos permitirá ver en las salas españolas el «Morbius» de Jared Leto o «Una joven prometedora», gran apuesta «indie» del curso, el 2 de abril el agente 007 volverá a tener licencia para estrenar. «Sin tiempo para morir» verá la luz en las salas, medio para el que fue concebida originalmente, y Daniel Craig se despedirá para siempre del personaje. Además de «Druk (Another Round)», la película que le puede valer a Dinamarca su cuarto Oscar de la mano de Mads Mikkelsen, para ese mismo mes quedarán agendadas también la «Mortal Kombat» de Warner que, en principio, no gozará de un estreno en plataformas que destroce su taquilla por la «piratería», la secuela de «Un lugar tranquilo» y «Last Night in Soho», la vuelta de Edgar Wright a los grandes presupuestos después de su atronadora «Baby Driver».

Mayo, que se ha fijado como el gran mes de recuperación de la industria gracias a los planes de vacunación y a la relajación de medidas de cara al período estival, será el punto de inflexión y la hora de la verdad para el mercado. Disney ha reservado el primer viernes para su «Viuda negra» y la vuelta oficial del Universo Marvel a la gran pantalla. Las dudas se cernían sobre las intenciones de la Casa del Ratón, pero una vez aclarado que Scarlett Johansson no irá al «streaming» y que si lo harán una decena de series de «Star Wars», todos contentos. El 21 le tocará el turno a Warner con su mastodóntica «Godzilla vs. Kong», que todavía no está claro si finalmente irá a las plataformas de «streaming» de manera directa o su estreno se parecerá más al de «Wonder Woman 1984», que vio cómo tras una más que decente primera semana en salas, el estreno en digital frenó en seco su progresión dejando que la «piratería» hiciera el resto.

La verdadera prueba de fuego, y el test de resistencia que Hollywood y las grandes productoras tradicionales marcan en rojo en sus calendarios, llegará el 28 de mayo con el estreno de la novena entrega de la saga «Fast and Furious». Protagonizada por Vin Diesel y John Cena, que viene a cubrir el hueco que Dwayne «The Rock» Johnson se ha abierto en la misma franquicia para protagonizar sus propias aventuras en solitario, la película de Universal fue una de las primeras en cambiar de fecha con la intención de poder disfrutar de ella en «experiencia cinematográfica completa», como afirmaba su director Justin Lin cuando estalló la pandemia. Las persecuciones imposibles dictarán sentencia sobre un año al que, en su segunda mitad, tienen prevista su llegada pesos pesados como Steven Spielberg, Tom Cruise («Misión imposible 7», la secuela de «Top Gun») y la ristra habitual de superhéroes.

Zendaya y John David Washington en "Malcolm y Marie", la gran apuesta de Netflix para 2021

Netflix y las plataformas encuentran en Warner un aliado para asaltar el trono de las «majors» Es la gran oportunidad que estaban esperando. El bloque de plataformas de «streaming» que encabeza Netflix ha aprovechado el cierre de las salas convencionales para copar el mercado y volverse más «necesario» que nunca. El adjetivo lo pinta Bob Iger, «jefazo» de Disney que entiende que el modelo ha de cambiar y que ve con buenos ojos la decisión de Warner de llevar la práctica totalidad de su catálogo de 2021 a HBO Max (que llegará a España en verano). Así las cosas, no es de extrañar que Netflix se haya guardado «Malcolm y Marie», su gran apuesta para los Oscars protagonizada por Zendaya y John David Washington, para el 5 de febrero. O que ya estrene sin apenas aspavientos «Fragmentos de una mujer», comprada después de que Vanessa Kirby ganara el premio a la mejor actriz en Venecia. Con tanto lujo, es normal que la nueva película de Tom Hanks o la vuelta a la dirección de Zack Snyder no tengan ni fecha de estreno y cojan polvo en un cajón digital.

Estrenos de ‘majors’ :

22/01 – Uno de nosotros (Universal)

29/01 - Monster Hunter (Sony)

29/01 – Pequeños detalles (Warner)*

5/02 – Cenicienta (Sony)

19/02 – Nomadland (Disney - Cine)

19/02 – Tom y Jerry (Warner)*

19/02 – Este cuerpo me sienta de muerte (Universal)

12/03 – The King’s Man: la primera misión (Disney)

12/03 – Una joven prometedora (Universal)

19/03 – Peter Rabbit 2 (Sony)

19/03 – The Many Saints of Newark (Warner)*

26/03 – Morbius (Sony)

02/04 – Sin tiempo para morir (Universal)

16/04 – Fatherhood (Sony)

16/04 – Mortal Kombat (Warner)*

23/04 – Un lugar tranquilo 2 (Paramount)

23/04 – Last night in Soho (Universal)

07/05 – Black Widow (Disney - Cine)

21/05 – Godzilla vs. Kong (Warner)*

28/05 – Fast And Furious 9 (Universal)

Estrenos de plataformas (Netflix, Amazon Prime Video, HBO):

07/01 – Fragmentos de una mujer (Netflix)

08/01 – Herself (Amazon)

15/01 – Una noche en Miami (Amazon)

19/01 – The Little Things (HBO Max – Warner en España)*

22/01 – Penguin Bloom (Netflix)

29/01 – Bajo cero (Netflix)

29/01 – La excavación (Netflix)

05/02 – Malcolm y Marie (Netflix)

05/03 – Raya y el último dragón (Disney+)

09/04 – Bob’s Burgers (Disney+)

16/04 – Reminiscence (HBO Max – Warner en España)*

28/05 – Cruella (Disney+)

Sin fecha: Noticias del gran mundo (Netflix)

Sin fecha: Army of the Dead (Netflix)

Sin fecha: Apollo 10 ½ (Netflix)

Sin fecha: Blonde (Netflix)

Sin fecha: Judas and the Black Messiah (HBO Max – Warner en España)*

Cine español e independiente:

05/02 – La chica del brazalete

12/02 – Inmune

12/02 – Dating Amber

19/02 – Todas las lunas

26/02 - Salvador

Sin fecha: El buen patrón

Sin fecha: Poliamor para principiantes

19/03 – Gaza mon amour

26/03 – Una veterinaria en la Borgoña

09/04 – Druk (Another Round)

21/05 - Sweat