Disney “resucita” a Darth Vader para ganar la batalla del “streaming”

La verdadera batalla no se libra en una galaxia muy, muy lejana, sino en sus televisores. La pandemia ha puesto al cine en jaque y a las plataformas digitales ante el inmenso desafío de hacerse con las principales películas de los estudios y liderar la audiencia de televisión. Disney ha anunciado toda una batería de medidas para ser la referencia absoluta en este campo. Su plan para ser el número uno del “streaming” pasa por una plan radical para atraer a millones de televidentes.

Para empezar, su plan incluye nada menos que el desarrollo de diez “spinoffs” relacionados con el mundo Star Wars. Entre las novedades de este campo está la recuperación del actor Hayden Christensen como Darth Vader. El intérprete ya lo encarnó en la segunda trilogía de la serie, la que formaba la precuela del tríptico original. Él dio vida a este emblemático personaje durante su juventud y su transformación de un joven y prometedor Jedi a convertirse en el mejor guerrero del lado oscuro de la fuerza. Ahora, los fans podrán volver a ver a este emblemático personaje en una serie sobre Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor. Estas iniciativas se sumarán a la exitosa “The Mandalorian”, que ha sido excelentemente bien acogida por los seguidores de la saga, que habían salido desilusionados de la última trilogía.

De hecho, hay dos series nuevas que nacen a raíz de “The Mandalorian”: “Rangers of the New Republic” y “Ahsoka”, con Rosario Dawson, que ya ha aparecido en las aventuras de Baby Joda. El rodaje también comenzó recientemente en “Andor”, una serie desarrollada por Tony Gilroy con el personaje de Diego Luna de la película de 2016 “Rogue One”.

Pero no es lo único que ha avanzado. También retoma el universo Marvel, que tan buen resultado ha dado en la taquilla de los cines con los vengadores. De hecho, esta saga es una de las que más dinero ha dado. Una franquicia exitosa que lleva el mismo camino que Star Wars. Disney pretende también desarrollar 10 historias vinculadas con este mundo. Todo un desafío que seguro que será bien acogido.

Indiana Jones vuelve

Pero aquí no acaban sus días. También tiene previsto impulsar Pixar con nuevas películas y reforzar una fórmula que hasta ahora le ha dado muy buenos resultados: filmes en “Live-action”. De momento, como ha reconocido esta plataforma, Disney + tiene alrededor del mundo. Otro de los anuncios que ha hecho es que el próximo año arranca el rodaje de la quinta película de Indiana Jones. No la va a dirigir Steven Spielberg, aunque será productor. El encargado de sacar adelante este proyectó es James Mangold, director de “Le Mans’ 66″. El estreno está previsto para julio de 2022.

De momento, Disney + ha alcanzado en todo el mundo los 86,8 millones suscriptores frente a los 74 millones del mes pasado en apenas trece meses. El servicio ha superado todos los pronósticos. Quizá por eso también está pensando en aumentar la suscripción en Estados Unidos (en España va a subir a 8,99 euros y la suscripción anual de 69,9 a 89,9) y se atreve a vaticinar resultados para 2024: calcula que para esa fecha alcanzará los 230 o 260 millones de suscriptores. Para alcanzar este objetivo ha presentado todo este proyecto que incluye remakes y secuelas. En total, cien nuevos títulos, incluidas precuelas de “La bella y la bestia”, una serie animada de “Moana”. No contenta con eso, mantiene en curso sus películas más importantes, incluida “Black Widow” de Marvel, “Luca” de Pixar y una precuela del “Rey León”, en curso para su estreno en cines.

Lucasfilm también anunció que Patty Jenkins dirigirá la próxima película de “Star Wars”, “Rogue Squadron”, que llegará a las pantallas en Navidad de 2023. Jenkins se convierte en la primera mujer en dirigir una película de “Star Wars”. Otras películas siguen adelante con planes teatrales, entre ellas una precuela de Buzz, el célebre personaje de “Toy Story”