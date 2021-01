Muere de Coronavirus en prisión Phil Spector, productor de los Beatles y creador del “muro de sonido”

Fue el productor y arquitecto musical de algunos de los mayores iconos de la música popular. Phil Spector trabajó con los Beatles, The Beach Boys, las Ronettes y los Ramones y dio origen a la idea de “muro de sonido”, un tipo de producción que superpone múltiples pistas de audio para generar un sonido apabullante que le hizo célebre y que aplicó en álbumes míticos pero especialmente en “Let It Be” de los Beatles y por inspirar la fórmula que Brian Wilson aplicó a “Pet Sounds” (The Beach Boys).

Sin embargo, después de una larga carrera profesional, en 2003 se encontró el cadáver de la actriz de cuarenta años Lana Clarkson en en su mansión en California. Tenía una herida de bala en la boca. Después de varios incidentes en el prceso judicial, en abril de 2009 fue condenado a 19 años de cárcel revisable, por los que sólo podría pedir la libertad condicional en 2028. El icónico productor ha fallecido en prisión por coronavirus.