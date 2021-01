El mensaje de despedida de Ronnie a Phil Spector, el hombre que la maltrató

La vocalista principal de las Ronettes, Veronica Bennet, que adoptó el nombre de Ronnie Spector después de contraer matrimonio con el productor Phil Spector, escribió un mensaje de despedida de su ex marido en el día de su muerte. “Hoy es un día triste para la música y para mí”, escribió en redes sociales tras conocerse el fallecimiento del productor, que maltrató físicamente a la cantante. En 1972, Ronnie huyó del lado del productor e inició la demanda de divorcio.

En su mensaje, Ronnie recordaba lo mejor de su ex marido: ”Cuando estaba trabajando con él en el estudio, viéndole crear, sabía que estaba trabajando con el mejor. Mantenía el control absoluto, dirigiendo a todo el mundo. Recuerdo con amor aquellos días”.

“Conocerle y enamorarme de él fue como un cuento de hadas”, recordaba la cantante de las Ronettes. “La música mágica que fuimos capaces de hacer juntos estaba inspirada por nuestro amor. Le quería con locura y le di mi corazón y mi alma”, escribió en mensaje público. Y añadió: “Como he dicho muchas veces mientras estaba vivo, fue un productor increíble pero un marido espantoso. Desafortunadamente, Phil no era capaz de vivir y de llevar una vida funcional fuera del estudio”, escribió la artista en redes después de conocerse el fallecimiento de su ex marido en prisión, donde cumplía sentencia por asesinato.