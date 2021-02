Globos de Oro 2021: lista completa de nominados

En un año inequívocamente marcado por la incertidumbre pandémica, la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), ha anunciado las nominaciones para la 78ª. Edición de los Globos de Oro tanto en cine como en televisión. Desde bien temprano en la hora local (5 AM), Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson han ido desgranando las 25 categorías que se premian, además de los dos especiales y que sirven de homenaje: Jane Fonda recibirá el premio Cecil B. DeMille por su carrera en el cine y el guionista y productor Norman Lear hará lo propio con el Premio Especial Carol Burnett, para trayectorias destacadas en televisión.

Este año, las encargadas de ejercer de maestras de ceremonias serán las cómicas, guionistas y directoras Amy Poehler (”Parks and Rec”) y Tina Fey (”30 Rock”). Eso sí, como todo en este curso tan raro, habrá un nuevo aliciente para seguir la gala: ante la situación sanitaria en Estados Unidos, la organización ha decidido celebrar la gala de manera paralela tanto en Nueva York como en Los Angeles, todavía sin especificaciones sobre los invitados en una ceremonia que no suele tener actuaciones musicales y que se lo juega todo al guion de los presentadores. La gala se celebrará el próximo domingo 28 de febrero y se podrá seguir en Movistar+.

Premios de las categorías de cine

Mejor película - Drama

- “El padre” (The Father)

- “Mank”

- “Nomandland”

- “Una joven prometedora”

- “El juicio de los 7 de Chicago”

Mejor película – Musical o comedia

- “Borat: la secuela”

- “Hamilton”

- “Music”

- “Palm Springs”

- “The Prom”

Mejor dirección – Cine

- David Fincher, por “Mank”

- Chlöe Zhao, por “Nomadland”

- Regina King, por “Una noche en Miami”

- Emerald Fennell, por “Una joven prometedora”

- Aaron Sorkin, por “El juicio de los 7 de Chicago”

Mejor actor en cine – Drama

- Riz Ahmed, por “Sound of Metal”

- Chadwick Boseman (*), por “Ma Rainey’s Black Bottom”

- Anthony Hopkins, por “El padre”

- Gary Oldman, por “Mank”

- Tahar Rahim, por “The Mauritanian”

Mejor actor en cine – Comedia o musical

- Sacha Baron Cohen, por “El juicio de los 7 de Chicago”

- Lin-Manuel Miranda, por “Hamilton”

- Dev Patel, por “La increíble historia de David Copperfield”

- Andy Samberg, por “Palm Springs”

- James Corden, por “The Prom”

Mejor actriz en cine – Drama

- Viola Davis, por “Ma Rainey’s Black Bottom”

- Andra Day, por “Los EE.UU. contra Billie Holliday”

- Vanessa Kirby, por “Fragmentos de una mujer”

- Frances McDormand, por “Nomadland”

- Carey Mulligan, por “Una joven prometedora”

Mejor actriz en cine – Comedia o musical

- Maria Bakalova, por “Borat: la secuela”

- Michelle Pfeiffer, por “French Exit”

- Anya Taylor-Joy, por “Emma”

- Kate Hudson, por “Music”

- Rosamund Pike, por “I care a lot”

Mejor actor de reparto en cine

- Sacha Baron Cohen, por “El juicio de los 7 de Chicago”

- Daniel Kaluuya, por “Judas and the Black Messiah”

- Jared Leto, por “The Little Things”

- Bill Murray, por “On the Rocks”

- Leslie Odom Jr., por “Una noche en Miami”

Mejor actriz de reparto en cine

- Glenn Close, por “Hillbilly, una elegía rural”

- Olivia Colman, por “El padre”

- Amanda Seyfried, por “Mank”

- Jodie Foster, por “The Mauritanian”

- Helena Zengel, por “Noticias del gran mundo”

Mejor guion – Cine

- “Una joven prometedora”

- “Mank”

- “El juicio de los 7 de Chicago”

- “El padre”

- “Nomadland”

Mejor banda Sonora – Cine

- “Cielo de medianoche”

- “Tenet”

- “Noticias del gran mundo”

- “Mank”

- “Soul”

Mejor canción original – Cine

- ‘Fight for you’, de “Judas and the Black Messiah”

- ‘Hear my voice’, de “El juicio de los 7 de Chicago”

- ‘Io sí’, de “La vida por delante”

- ‘Speak Now’, de “Una noche en Miami”

- ‘Tigress and Tweed’, de “Los EE.UU. contra Billie Holiday”

Mejor película en una lengua extranjera

- “Another Round” (Dinamarca)

- “La llorona” (Guatemala, Francia)

- “La vida por delante” (Italia)

- “Minari” (EE.UU.)

- “The Two of Us” (EE.UU.)

Mejor película de animación

- “Los Croods: una nueva era”

- “Onward”

- “Más allá de la luna”

- “Soul”

- “Wolfwalkers”

Premio Cecil B. DeMille Award a toda una Carrera en el cine: Jane Fonda





Premios de las categorías de televisión

Mejor serie para televisión – Drama

- “The Crown”

- “El Mandaloriano”

- “Ozark”

- “Lovecraft Country”

- “Ratched”

Mejor serie para televisión – Comedia o musical

- “Emily in Paris”

- “Ted Lasso”

- “The Flight Attendant”

- “Schitt’s Creek”

- “The Great”

Mejor actor en serie para televisión - Drama

- Jason Bateman

- Bob Odenkirk

- Josh O’Connor

- Al Pacino

- Matthew Rhys

Mejor actor en serie para televisión – Comedia o musical

- Don Cheadle

- Nicholas Hoult

- Eugene Levy

- Jason Sudeikis

- Ramy Youssef

Mejor actriz en serie para televisión - Drama

- Olivia Colman

- Jodie Comer

- Emma Corrin

- Laura Linney

- Sarah Paulson

Mejor actriz en serie para televisión – Comedia o musical

- Lily Collins

- Kaley Cuoco

- Elle Fanning

- Jane Levy

- Catherine O’Hara

Mejor mini-serie o película para televisión

- “Normal people”

- “Gambito de dama”

- “Small Axe”

- “The Undoing”

- “Unorthodox”

Mejor actor en una mini-serie o película para televisión

- Bryan Cranston

- Jeff Daniels

- Hugh Grant

- Ethan Hawke

- Mark Ruffalo

Mejor actriz en una mini-serie o película para televisión

- Cate Blanchett

- Daisy Edgar-Jones

- Shira Haas

- Nicole Kidman

- Anya Taylor Joy

Mejor actor de reparto en una serie, mini-serie o película para televisión

- John Boyega

- Brendan Gleeson

- Daniel Levy

- Jim Parsons

- Donald Sutherland

Mejor actriz de reparto en una serie, mini-serie o película para televisión

- Gillian Anderson

- Helena Bonham-Carter

- Julia Garner

- Annie Murphy

- Cynthia Nixon