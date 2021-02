George R. R. Martin ha escrito “cientos de páginas” del nuevo “Juego de Tronos”

Parece ser que la pandemia y el confinamiento ha traído algunos buenas efectos en algunas personas, como en el caso del escritor George R. R. Martin, autor de la célebre saga de “Juego de Tronos”, que ha revelado en su blog personal que durante la pandemia ha escrito “cientos de páginas” del siguiente volumen de la historia, titulado “Vientos de invierno”, según ha revelado en una entrada de su blog personal.

En su diario, Martin explica que, del lado malo, perdió a “varios amigos, algunos muy cercanos y queridos para mí”. “Tengo otros que atraviesan problemas de salud, así que temo que haya más pérdidas por venir”, se lamenta. “Este envejecimiento no es divertido. ¿Fue Yeats quien escribió: “Envejece conmigo, lo mejor está por llegar”? ¿Cuántos años tenía cuando escribió eso, me pregunto? ¿Veintidós? Mentira. Envejecer apesta”, dice el autor.

Entre las cosas buenas de los últimos tiempos, el escritor destaca que, “al menos, dejamos a Trump. Eso fue de lejos lo mejor que salió de 2020. Salimos feos de su mandato, por supuesto -dijo en referencia al asalto al Capitolio-. De la misma manera que entró. De la misma manera que gobernó. Qué vil hombre vil”

Entre las cosas buenas que también ha traído 2021, Martin cita el trabajo. “Escribí cientos y cientos de páginas de ‘‘The Winds Of Winter’’ en 2020. El mejor año que he tenido en WOW (sic) desde que lo comencé. ¿Por qué? No lo sé. Quizás el aislamiento. O tal vez acabo de tener una buena racha. A veces me pongo en racha. Sin embargo, necesito seguir rodando. Todavía tengo cientos de páginas más por escribir para llevar la novela a una conclusión satisfactoria”, revelaba el autor, que espera hacerlo durante 2021.

“No haré predicciones sobre cuándo terminaré. Cada vez que lo hago, los imbéciles de Internet lo toman como una “promesa” y luego esperan ansiosamente para crucificarme cuando no cumpla con la fecha límite. Todo lo que diré es que tengo esperanzas”, concluía Martin en su diario.