La farsa de Mia Farrow contra Allen

«A propósito de nada» es el testimonio en primera persona de Woody Allen, la narración de unos hechos desde el particular prisma de uno de los involucrados. Y uno sabe desde el principio, precisamente por encontrarse ante unas memorias, que lo que está leyendo es eso y no otra cosa: un relato autobiográfico. El documental «Allen vs. Farrow», sin embargo, adolece de falta de honestidad al utilizar ese formato como parte de la trampa. Los Farrow aprovechan el acuerdo tácito suscrito con el espectador al utilizar el lenguaje documental, al que presuponemos unos valores comprometidos con la búsqueda desprejuiciada de la verdad, y utilizan esa confianza para lanzar un alegato propagandístico alejado de ese fin.

De su visionado uno entiende las golosas ventajas de contratar un jefe de Prensa para que haga una crónica a medida. Especialistas en publirreportajes, los autores ponen al servicio de Farrow un alegato que se pretende definitivo. Sin más necesidad que alimentar la arbitraria monomanía del fanático. «Allen vs. Farrow» disfraza de ecuanimidad y teórica objetividad la exposición de un punto de vista particular. No le den más vueltas: la principal diferencia entre ambos es la honestidad de uno frente a la impudicia del otro.

A PROPÓSITO DE MIA FARROW: EL REPORTAJE ESTÁ POR HACERSE Por Julio Valdeón Un documental pasea por HBO como una suerte de Sputnik al servicio de la bondad universal y los niños perdidos en el bosque y contra las brujas malas y los cineastas nocturnos que maltratan infantes en las grandes orgías del Upper East Side y Sunset Boulevard. Lo han dirigido Kirby Dick y Amy Ziering. Como buenos propagandistas, arrancan «Allen vs. Farrow» con el veredicto empaquetado. Woody debe morir por tener la mentira en su voz. Su trabajo no va de arrojar luz nueva sobre el caso, recabar nuevos testimonios, racionalizar lo sucedido o limpiar el registro histórico de adiposidades. Lo que mola, lo fetén, es montar un juicio paralelo. Con la sentencia previamente acordada. Al lío. En agosto de 1992, Farrow acusó a Allen de haber abusado sexualmente de la hija adoptiva de ambos, Dylan, de 7 años. El crimen habría tenido lugar durante una visita de 20 minutos que Allen hizo a la casa familiar. Allí estaban los otros hijos de la pareja y tres adultos, niñeras y etc. Nunca antes o después fue acusado de abusos. En enero de 1992, seis meses antes de la denuncia, la actriz había descubierto la relación del cineasta con Soon-Yi Previn, de 22 e hija adoptiva de Farrow y su anterior marido, el músico André Previn. A los pocos días grabó a la niña, que confesó los teóricos abusos, y presentó denuncia. Hubo una investigación a cargo de los médicos y psicólogos del Child Sexual Abuse Clinic of Yale-New Haven Hospital, atestados de los detectives de Nueva York y Connecticut y de los servicios sociales de Nueva York. Trabajaron seis meses en el caso. Interrogaron a todos los implicados. Concluyeron que, o bien la niña se lo había inventado, o bien la madre lo había escrito y dirigido. El juez cerró el asunto y, por tanto, ni siquiera hubo juicio. Apuntados a la comodidad de navegar a favor de sus propios sesgos, Dick y Ziering proporcionan un crucero con vistas a las mejores miserias de unas sociedades adictas a los pánicos morales. Allí donde la presunción de inocencia, la legitimidad de las instituciones y la repugnancia debida a los cazadores de chivos expiatorios dejan paso a las acusaciones conspiranoicas y el resplandor de las mejores hogueras. Cuando un periodista del «New York Times» les pregunta por la situación del cancelado, Ziering responde que «se trata de que todos comprendamos estos crímenes, la forma en que todos somos cómplices de estos crímenes, y me refiero a todos nosotros, tanto de forma consciente como inconsciente». El verdadero reportaje está por hacerse. Qué tal preguntar por qué Farrow todavía no ha sido investigada como presunta inductora de denuncias falsas. Nadie pregunta a Moses, otro de los hijos adoptivos, que la acusa de maltratadora, de orquestar una campaña de odio y de fabular un crimen. Bah. A quién le interesa la verdad cuando podemos disfrutar de un publirreportaje y, tras el estreno, de los piropos de unos periódicos que, en Estados Unidos y en lo tocante al escándalo Farrow, tienen más miedo que vergüenza.