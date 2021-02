“Loco por ella”: comedia romántica con mensaje y denominación de origen

Desde que Netflix desembarcara en nuestro país, hace ya más de un lustro, se fijó entre sus objetivos la producción local, primero apoyando proyectos económicamente y luego lanzándose a producirlos. En esa estrategia entra de lleno “Loco por ella”, la primera comedia romántica de la plataforma en nuestro país y que protagonizan Susana Abaitua (”Patria”) y Álvaro Cervantes (”Adú”). El dúo protagonista, que nunca había trabajado en pareja antes, charló con LA RAZÓN sobre la lucha contra la estigmatización de las enfermedades mentales, sus “rom-coms” favoritas y la ya no tan lejana posibilidad de que acabe existiendo un Goya a la Mejor Serie.

- ¿Cómo habéis trabajado para desarrollar la química en pantalla?

Susana Abaitua. Ha sido una experiencia muy dura, muy difícil (ríe). No habíamos trabajado antes, pero empezamos a llevarnos bien desde el cásting. Es muy fácil trabajar con Álvaro (Cervantes) y no lo digo yo, lo dice la profesión. Da gusto saber que vas a coincidir con él. No hay nadie que no tenga palabras buenas hacia él. Entre que estábamos enamorados de los personajes, del guion, de Dani de la Orden…Y nosotros que teníamos tanta química y nos llevábamos tan bien… Para mí ha sido un gustazo y desde el principio sabía que esto iba a funcionar muy bien.

Álvaro Cervantes. La verdad es que tenemos una forma de trabajar muy parecida y eso ha sido muy emocionante verlo desde el primer minuto. Estábamos muy a una en todo y de acuerdo en todas las decisiones, en lo creativo y más allá. Trabajas bajo una partitura, ese guion redondo, con personajes muy bien construidos y un director que tenía muy claro el tono y detrás mucho oficio… Todo eso estaba, pero luego en el día a día, a la hora de abordar una escena, puede haber discrepancias. Nos hemos hecho muy amigos y en cierta manera el amor también es eso, conocerte, respetarte y generar esa amistad.

- En la película se lucha contra la estigmatización de las enfermedades mentales, ¿habéis aprendido durante el rodaje o es algo de lo que estabais ya concienciados?

S. Mi nivel de cultura respecto a las enfermedades mentales, antes y después de subirme al proyecto, es mucho mayor. Todos podemos caer en los clichés o pensar que la bipolaridad es me levanto contenta, luego estoy triste, luego grito y luego lloro, pero no es eso. Sí que conocía un poquito más el tema, porque parto de la empatía y de mil cosas más, pero he hecho mucho trabajo de fondo, leyendo libros, por ejemplo, sobre la bipolaridad. Por supuesto, informándome también sobre los centros de salud mental y aprendiendo muchísimo. Es algo que ya respetaba de antes, pero todavía más gracias a la película.

- ¿Cuál es vuestra comedia romántica favorita? ¿En cuál os quedaríais a vivir?

S. Me gusta, cada cierto tiempo, ver “Notting Hill” y “Love Actually”. También me encanta “Pretty Woman”, aunque esa hace 5 o 6 años que no la veo.

A. Yo no he sido nunca tan fan de la comedia romántica como lo es Susana, y realmente me he puesto más las pilas ahora… No es mi género predilecto, pero como actor estaba esperando que ocurriese porque sabía que me lo podía pasar muy bien. Para mí, esta ha sido la comedia romántica perfecta que me podía llegar.

P. ¿Créeis que acabaremos teniendo un Goya a la Mejor Serie?

S. Ojalá. Yo soy de las que piensa que las series estaría muy bien que entraran. No te hablo ya solo de las series, si no de las películas que se estrenan en plataformas. Creo que podría haber un apartado perfectamente para las series. No me parecería nada mal.

A. Yo no estoy tan de acuerdo. Creo que cada premio tiene su espacio, entonces sí que me parece que está muy bien que existan los Feroz, por ejemplo, que reúnen cine y televisión, pero la Academia de Cine debe seguir siendo la Academia de Cine. Me parecería un poco desvirtuar un poco la tradición de la Academia. Me parece genial y es que es inevitable que se reconozcan las series, porque tienen una calidad que nada tiene que envidiar al cine, pero en el caso particular de los Goya sí que creo que no debe entrar. ¿Premias a una serie como la mejor? ¿Y los actores? ¿Y la dirección? Siempre te vas a dejar algo. Por eso creo que los Feroz llenan ese espacio como premios de la crítica. Si cambian los Goya, debería cambiar también la Academia.

P. ¿Qué os gustaría que la gente sintiera después de la película?

S. Estamos en un momento tan triste, por una parte… Es una película que habla del amor, de la unión y de lo que nos necesitamos los unos a los otros. Quiero que la gente desconecte y sienta amor, que es lo primero que me pasó a mí cuando vi la película. Ganas de vivir. Intentar dar un poco eso ahora mismo me parece maravilloso. Y también que cojan un poco más de experiencia sobre la salud mental.

A. Poner en práctica un poquito más, en medida de lo que cada uno quiera y pueda, la aceptación. No resignación, aceptación del otro y de uno mismo. Esa aceptación nos hace bien a todos.