Teo Cardalda: «Si Valle-Inclán estuviese vivo, montaría un pollo tremendo»

Lo primero es decir que, si hoy estuviese vivo, «Valle Inclán montaría un pollo tremendo». Así opina Teo Cardalda (Vigo, 1962), músico de Golpes Bajo y Cómplices sobre la personalidad que inspira su nuevo trabajo, el genial dramaturgo gallego, cuya obra poética ha adaptado a 9 canciones en «Claves Líricas. Nueve Poemas Musicalizados de D. Ramón María del Valle-Inclán», un disco que será también la base de un montaje teatral musical. «Lo que más me gusta de Valle, además de su obra, es que es un pedazo de personaje. Lo empiezas a analizar y a estudiar y es un posmoderno, un punki. Tiene mucho que ver con la movida gallega, a pesar de que su trabajo es de hace cien años. Porque, ante todo, era muy controvertido, muy inconformista. Era un broncas increíble», resume Cardalda sobre un escritor de un temperamento único.

«Mi padre es de Villajuan, que es uno de los sitios importantes de la vida de Valle, como Vilagarcía, Vilanova y la playa de las Sinas... Todos los veranos de mi infancia recuerdo que mi padre me llevaba allí. Y un día apareció en mi vida el nieto de Valle Inclán, que es Javier, Pancho. Tomo contacto, amistad con ellos y me empiezan a liar. Empezamos a beber vinos por el Salnés, que son buenísimos, y al final me convencen para que ponga música a sus poesías, me dicen que lo puedo hacer», cuenta Cardalda, empleando ya el plural, para referirse a la familia del escritor.

Un personaje singular

El músico se lanzó a la aventura pero tiró la toalla, a lo largo de cinco años, varias veces. Una de las causas era el compromiso adquirido con el plural anterior, es decir, la familia, sobre no tocar ni una coma de los textos originales. Para evitar el pastiche o las adaptaciones libres, que siempre serán de un gusto más dudoso que las de Valle, un estilista sin parangón. Y eso que el autor de «Luces de bohemia» no es el poeta más considerado, sino que su talento incuestionable residía en el teatro. Más que rigurosos, Cardalda define a la familia del escritor como «especial». Le abrieron las puertas de la casa, de la espectacular biblioteca personal del escritor. «Me fasciné por su vida: perdió un brazo en una pelea y puso a caldo al Rey desde México, en un viaje que hizo para apoyar a los agricultores de aquel país, y eso que Valle era un hombre muy clasista, tremendo. Te das cuenta de que muchos aspectos de su vida eran una completa incongruencia en la que me fui metiendo y terminé mediatizado por el personaje. Pero es que ese hombre era un tipazo».

Cardalda compara, sin conocerle, su personalidad con la otro genio con el que trabajó mucho, Antonio Vega, con el que compuso «Una décima de segundo». «Te atrapaba para lo bueno y para lo malo, y Valle-Inclán es igual. Es súper llamativo el dominio que tiene del lenguaje y esa personalidad tan fuerte y contradictoria –dice Cardalda–. Pero pienso que está muy acorde con los tiempos, porque vivimos un mundo esperpéntico. Lo que está pasando en el tema social y político, lo del Capitolio, o Trump, es puro ’'Tirano Banderas’'. Si él levantara la cabeza, montaría un pollo de cojones». Seguramente sería un tuitero de los más polemistas. «Sería uno de esos que bloquearía todo el mundo rapidísimamente. Me río de pensarlo y quiero hacer de ello una obra de teatro musical. Joder, si levantara la cabeza...», seguro que se la cortaban. «Pues sí, porque Twitter es un escaparate deplorable en muchos sentidos, de gente que se atreve a hablar porque lleva máscara. Estamos llegando a unos momentos esperpénticos en todos los sentidos».

Sin embargo, Valle, y de eso hay buenas muestras en el disco que acaba de publicar, era capaz de un verso florido y romántico, hasta un milímetro cursi. «Totalmente. Y por si faltan ingredientes, estaba obsesionado con Dios y con el diablo y con el amor y el odio más profundo. Tenía un mundo mágico que hemos plasmado en ’'La rosa del reloj’', en el que le representamos de testigo de la aparición de Satanás en un prostíbulo. Tenía una obsesión con ese tema, pero es que era un escritor que hablaba de la vida y la suya fue dura», apunta Cardalda.

Lo que no sabe el músico es si Valle era melómano, si le gustaban los boleros o la zarzuela o el flamenco. «Creo que era amante de todo lo que tenía que ver con el arte. Porque, por ejemplo, era un gran aficionado a la moda. Fue el dandi número uno con sus modelos. Era un amante de la buena vida. En él se daba una mezcla muy interesante de clasismo y clasicismo. Y al mismo tiempo tenía esas actitudes tan populistas de gritar o declamar a los cuatro vientos el amor por Dios, la cultura y la justicia».