“Los políticos es tienen el foco mediático todo el día encima y casi parece que vivan en un circo”

Vuelven Lori Meyers después de un confinamiento poco productivo. Y el nuevo «single» del grupo, «Punk», aparece con espíritu casi profético. Es un tema que habla de políticos protagonistas, de cenizos musicales y de chupacámaras de las redes. «Está hecho desde el pasado diciembre, lógicamente antes de que sucediese la moción de censura de Murcia y el adelanto de las elecciones de Madrid, pero es que casi lo hemos clavado–dice Noni, cantante del grupo–. Lo que decimos de los políticos es que tienen el foco mediático todo el día encima y casi parece que vivan en un circo. Pero en realidad hay artistas, escritores, gente que dice y hace cosas mucho más interesantes a la que no se le hace caso. Y es una pena», explica.

Hace seis años que no tengo redes sociales porque caí en la cuenta de que veía solo cosas banales, mucho selfi, mucha imagen y egocentrismo Noni

El grupo sale de una fase de hibernación de casi año y medio («me lo he pasado en casa, bebiendo cerveza», bromea), en el que han tenido que cambiar el estudio y otros pormenores. «Teníamos ganas de volver con un tema energético, que esté arriba. Y en el que hacemos algo de autocrítica también: porque nosotros también hemos dicho eso de ’'la música de ahora es una mierda, lo mejor eran los 70′'. Y no se trata de hacerte mayor, es que yo he sido un ’'hater’' desde los 18 años», ríe Noni.

Alimento para el ego

El otro blanco de las críticas de Lori Meyers son las redes sociales. «Los artistas hoy tienen que estar muy metidos en ellas y no te hacen caso si no prestas tu imagen todo el rato. Pero ha llegado un momento en que esa manera de presentarse es abusiva para los creadores y hace que la gente se quede más con eso que con las propias creaciones. Yo hace seis años que no tengo redes sociales porque caí en la cuenta de que veía solo cosas banales, mucho selfi, mucha imagen y egocentrismo. En las redes también hay necesidad de validación: que te digan una, cien u 80.000 veces que estás muy guapo y lo haces todo muy bien. En mi opinión, es alimento para el ego de una manera que no es real y eso genera dependencia», argumenta el cantante granadino. «Pero yo no estoy en contra de ellas, ni mucho menos. Es que a mí no me hacen bien». Como cantan en «Punk»: «Ahora sobran mil cantantes que viven de su imagen/Si hacen mierda o lo hacen guay eso no le importa a nadie».