«Wrong turn: sendero al infierno»: Excursiones que matan ★★★☆☆

Director: Mike P. Nelson. Guión: Alan B. McElroy. Intérpretes: Charlotte Vega, Emma Dumont, Dylan McTee, Adrian Favela, David Hutchison. Alemania, 2021. Duración: 90 min. Terror.

Quizá el común de los mortales no lo sepa, sí los fans acérrimos del terror, pero existe una franquicia, la inaugurada con «Km.666: desvío al infierno» (Rob Schmidt, 2003) que llega con este título ahora a su séptima entrega, aunque en realidad se trate de una «reboot», o, en cristiano, de una nueva versión de las cintas anteriores. Un grupo de amigos (entre ellos hay una pareja gay y un erudito joven negro, que aquí ya jugamos todos) recorren a pie durante unas vacaciones el Sendero de los Apalaches, aunque, en cuanto deciden no seguir el consejo de un anciano, desviarse de la ruta marcada, comienzan a tener problemas serios. The Foundation, una comunidad de personas que residen en las montañas desde hace cientos de años y que cazan a cuantos humanos pisan ese territorio, se ha cruzado en su camino... Entre «Deliverance», alguna «Matanza de Texas» y con unos estupendos Charlotte Vega y Matthew Modine en el reparto, el filme resulta lo suficientemente oscuro, gore y sobrecogedor para pasar un buen mal rato, y, además, estaremos fresquitos.