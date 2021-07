Como no podía ser de otra manera, Roberto Brasero ha escogido la naturaleza. La esencia de disfrutar de ella. Pero no una cualquiera, sino nada menos que la de Miguel Delibes. «Le voy a hablar de un libro que leí el verano de 2020 y que me ha dado la idea de empezar una tradición de leer uno del estilo cada año, porque lo pasé muy bien», continúa el periodista, «se llama “Mi vida al aire libre”, y es de Miguel Delibes».

–¿Qué le descubrió?

–Es una autobiografía peculiar del autor, que cuenta sus aficiones como el deporte, la caza, los paseos por el campo... Al leerlo, tú también participas en esa vida al aire libre. Vas recorriendo con sus páginas también una manera de relacionarse con el medio ambiente muy directa y de la que acabas disfrutando.

–¿Se sintió identificado?

–En ese gusto de estar en contacto con lo que nos rodea y con las múltiples actividades que se pueden hacer al aire libre, sí. No creo que haya que buscar una hora para montar en bici o esperar al verano para salir al monte, sino que en tu día a día puedes incorporarlo. Eso también va más allá, y se relaciona con el ecologismo, hay que cuidar este planeta para que podamos seguir disfrutando de él. Y, en esto, Miguel Delibes fue un gran ejemplo.

–¿Por qué puede ser una buena lectura para el verano?

–Porque tendremos una doble recompensa con estas páginas, un doble disfrute.

–¿Y qué le gusta a usted hacer al aire libre?

–Todo lo que cuenta Delibes, pero con cierta envidia, porque ahora ir a pescar como él lo narra cada vez es más difícil. O ir a jugar al tenis como él, en un descapotable que le daba bastante glamour en el Valladolid de aquella época. Cada una de las cosas que narra en sí mismas serían ahora toda una aventura. Él las incorporó a su infancia y a su vida con la más absoluta de las normalidades.

–Pandemia aparte, ¿por qué es más complicado disfrutar ahora de la naturaleza?

–Estamos perdiendo esa conexión directa, que la tienen agricultores, ganaderos, cazadores, pero esa presencia es cada vez menor. Desde las ciudades, no debemos olvidarnos del campo y los pueblos, porque es donde mejor se cuida el entorno.

–Su conexión con la naturaleza es personal y profesional.

–Ahora que tenemos poco tiempo y queremos optimizarlo, importan más las previsiones meteorológicas. Aunque siempre digo que, haga el tiempo que haga, siempre se puede disfrutar del entorno natural.