¿El 15-M debe estar en un Museo Nacional?

El indigenismo, el 15-M, el feminismo con sus bifurcaciones, el movimiento zapatista, el desastre ecológico del Prestige con su marea de chapapotes, las reivindicaciones sociales... El Museo Reina Sofía reordena y abre las salas dedicadas a su nueva colección otorgando una preeminencia especial a los movimientos sociales. Su director, Manuel Borja-Villel ya expresó, para muchos, la controvertida idea de que un museo no es un conjunto de hombres y mujeres ilustres. Quizá por eso mismo, aferrándose a ese postulado, ha abierto espacio a estas corrientes ideológicas colectivas que vertebran el discurso y la acción social desde las últimas décadas hasta la actualidad. La opción es legítima y presupone un salto completamente distinto en los planteamientos y concepciones que suelen dirigir un discurso expositivo, pero que ha dejado fuera del alcance de los visitantes corrientes a artistas tan estimados como Antonio López. Ello no tendrán a esta institución de su parte para poder contemplarlo por ahora...

El debate que algunos comentan es si deben tener espacio como obra artística los carteles del 15-M. Ahora hay creadores que han sido relegados por el momento o suprimidos, pero el visitante sí puede ver en las salas cartones, cartulinas y folios rotulados con lemas como “No hay pan para tanto chorizo”, “Mandan los mercados y no los he votado”, “devuelve odio a quien gestiona odio”, que están presentes. Algo que no deja de estar exento de ironía. Un movimiento que en sus raíces estaba contra el sistema y las instituciones vigentes, de repente, se encuentre elevado a pieza museística. El destino, que siempre tiene un gran sentido de la ironía, nos ha brindado, además, la refinada estampa de poder contemplar a un ministro de Cultura, Miquel Iceta, arrobado de emoción delante estas pancartas que se plantearon, escribieron y estaban dirigidas contra la “casta política” y personas de su calado.

La impresión que deja, en un primer acercamiento, esta reordenación es que para exponer el siglo XXI se han tenido que sacrificar ciertos nombres y movimientos del pasado, algo que puede chocar cuando se han dispuesto de más de 15.000 metros cuadrados nuevos y se han distribuido más de 2.000 obras. Es cierto que están presentes Carmen Laffon, Esteban Vicente, Juan Muñoz (el más ampliamente representado), Saura, Barceló (con un cuadro en depósito y no de la colección), Tàpies o Guerrero. En cambio, se dedica una sala entera al crecimiento urbanístico de la ciudad de Valencia, con su “boom” inmobiliario y las reacciones que produjo. Aunque siguen estando presentes nombres incuestionables, como

“Los artistas modernos trabajan para recuperar la plaza. Hablan de un lugar determinado”, ha explicado Manuel Borja-Villel. Para él, lo que se ha producido en los últimos años es una apertura de diálogos y una serie de cuestionamientos, que es lo que ha tratado de retratar en este recorrido. Para él, el arte actual prende de tres ramales: la ciudad, los espacios públicos y las revistas, como soportes esenciales del pensamiento crítico y centros desde las cuales irradian ideas y se investiga todo lo que ocurre a nuestro alrededor. “Esto hace que nos replanteemos el mundo y las posiciones políticas que tenemos”, aduce el director del Reina Sofía.

Esta es la dirección que se ha tomado. Manuel Borja-Villel ha optado por hablar de la historia reciente, de aquellos sucesos que la han animado y de los contextos que los han propiciado. Más que un planteamiento sujeto a líneas estrictamente escultóricas y pictóricas, lo que ha hecho ha sido incorporar los relatos, esa palabra tan de moda, que han ordenado la actividad política y social reciente. Por eso está presente, por ejemplo, el conservadurismo que nació en la década de los ochenta, con la cabeza visible de Ronald Reagan, que gobernó desde 1981 hasta 1989, y que aquí está retratado en un vídeo donde comparte protagonismo, nunca mejor dicho, con otro actor: Errol Flynn.

Uno de los inconvenientes, o a lo mejor es una ventaja, es el visitante quien debe juzgar, es que esto ha obligado a distribuir las piezas de grandes nombres de las artes plásticas en distintas salas. Quien hoy aspire a ver solo a Picasso, no podrá. Su obra, debido a que ha tenido influencia y ha sido motivo de inspiración en distintas épocas y en diferentes artistas, está distribuida a lo largo de todas las plantas. No es el único caso en que sucede. En la misma tesitura se encuentran Miró y Maruja Mallo. Quien desee ahondar en ellos debe prepararse para un largo paseo por el Reina Sofía. Este concepto museístico, el de que ahondar en los planteamientos, ha hecho que entren temas como la inmigración, la represión policial o los desahucios de las casas por parte de la policía cuando eclosionó la crisis de 2008. Durante mucho tiempo se había reclamado que los museos resultaran órganos más próximos a la sociedad y que reflejaran de algún modo lo que sucedía en las calles. Esto se ha hecho ahora. Lo que ocurre es que, a lo mejor, algunas de las piezas que ilustran estos asuntos no tienen, digamos de alguna manera, valor artístico (si, en cualquier caso, esta noción todavía sigue vigente y sirve para algo) que pueda tener una obra de Jaume Plensa, otro de los autores que han salido perdiendo hasta hoy, de esta nueva mirada sobre lo que debe ser el Reina Sofía.

Una de las intenciones que baraja Manuel Borja-Villel es que esta distribución nueva ayude a proyectarnos hacia adelante en el tiempo. “Estamos en épocas de crisis con el 11-M, la pandemia... y todo eso es distinto de lo anterior. Ahora nosotros estamos en el momento en el que nos encontramos y esto nos puede ayudar también a pensar el futuro”. Pero esto, a la vez, nos lleva a mirar hacia el pasado. Otro de los aspectos que intenta plasmar esta reordenación es cómo era concebida la historia y cómo ahora se observa. Ha habido una nueva revisión del pasado y, por tanto, de los acontecimientos. Esto se ve en la fuerte presencia que tiene el arte indígena y los conflictos políticos procedentes de Hispanoamérica.