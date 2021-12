Crítica de “Alegría”: Melilla, en femenino plural ★★★☆☆

Cine

Directora: Violeta Salama. Guion: V. Salama, I. Sánchez. Intérpretes: Cecilia Suárez, Laia Manzanares. España, 2021. Duración: 117 min. Drama.

Así, de entrada, qué poco le pega el nombre de Alegría (Cecilia Suárez) a la protagonista de esta opera prima, una señora arisca, muy independiente, cortante, una judía que reniega de serlo aunque, desde que vive en Melilla, donde conviven además musulmanes y cristianos, se ha vuelto en algo que le cuesta horrores. Incluso fue pareja de un guapo rabino (Sbaraglia) al que abandonó por motivos no muy claros. Normal, pues, que cuando Alegría sepa que su familia va a instalarse en casa para organizar la boda de su jovencísima sobrina con un chico de la ciudad, el caracter se le vuelva más agrio todavía si cabe. En el fondo, no obstante, la protagonista arrastra un dolor del que no quiere hablar, la pésima relación que mantiene con su única hija, que vive en Jerusalén muy a lo hippie, rodeada de niños y trabajando sin recibir un solo euro en el campo. Sí, este es un filme de mujeres, de mujeres luchadoras, con las ideas muy claras más allá de la religión que profesen, y, menos, de hombres, de hombres directamente ausentes, con demasiadas dudas en la cabeza y comportamientos machistas, lo que provoca que esta multicultural historia caiga de vez en cuando en actitudes forzadas para defender la propuesta de la realizadora hasta converger en un final con un buen rollo encima que ríanse de la Alianza de Civilizaciones.

Lo mejor: su excelente fotografía, pero, sobre todo, las escenas en la playa o de la fiesta pre-boda

Lo peor: es una historia de mujeres, sí, pero los personajes masculinos apenas están esbozados