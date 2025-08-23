El Ayuntamiento de Haro confirma que la estatua de San Felices ha sufrido desperfectos en su cara y necesitará ser restaurada

La estatua de San Felices, patrón de la localidad riojana de Haro, presenta desperfectos en la zona del cráneo y el ojo derecho que requerirán una intervención de restauración. El Ayuntamiento confirmó el daño tras recibir el aviso de un ciudadano que detectó las anomalías al revisar imágenes aéreas capturadas con un dron.

Origen de los daños

La alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, indicó que se desconoce el origen y la fecha exacta en que se produjeron los daños, aunque señaló que "podemos suponer que ha sido un rayo, pero realmente no lo sabemos". Las autoridades municipales destacaron que los desperfectos no comprometen la integridad estructural de la figura, pero sí afectan a su estética.

El Consistorio trabajará en colaboración con la Cofradía de San Felices para realizar la restauración "de la mejor forma posible". La alcaldesa afirmó que, aunque los daños no son graves, existe consenso en que "la figura del Santo debe lucir completa", por lo que se procederá a su pronta rehabilitación para devolverle su estado original.