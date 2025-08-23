Óscar Higares llora la muerte de su padre, que también fue torero

La familia de Óscar Higares atraviesa un doloroso momento tras la muerte de su padre, Aurelio García, a los 84 años. Un hombre de vida plena que, al igual que su hijo, también fue torero en su juventud, dejando una huella en el mundo taurino durante la década de los sesenta. La triste noticia fue compartida por Óscar en su perfil público este sábado, con un mensaje profundamente emotivo en el que expresa el amor y el duelo por su pérdida.

A través de unas palabras cargadas de sentimiento, el actor y torero (54 años) se despidió de su progenitor: "Papá. Aunque no lo creas, estos 27 días han sido los más bonitos a tu lado", empezó su mensaje, refiriéndose al tiempo que pasó junto a su padre durante su última estancia en el hospital. Durante este mes, Higares se dedicó a cuidarlo, a estar a su lado en su delicado estado de salud.

En su despedida, Óscar relata con ternura un momento íntimo con su padre: "Ayer te puse guapo, creo que sabías que te ibas de viaje", revela en alusión al último día que pasó junto a él. Un viaje definitivo al que Aurelio García emprendió después de una vida de historias compartidas, recuerdos y afectos.

"Te he besado mucho. Te he abrazado mucho. Te voy a echar mucho mucho de menos", concluyó Óscar, dejando entrever el vacío inmenso que deja la partida de un ser querido. Acompañó estas palabras con varias imágenes que reflejan los últimos días con su padre, momentos de ternura y cercanía. También compartió fotos antiguas, en blanco y negro, que revelan una vida compartida de generaciones, un vínculo que perdurará más allá de la muerte.