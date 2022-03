Crítica de “El acontecimiento”: sangre y lágrimas ★★★★

Dirección: Audrey Diwan. Guion: Marcia Romano y Audrey Diwan, según la novela de Annie Ernaux. Intérpretes: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis. Francia, 2021. Duración: 99 minutos. Drama.

En “El acontecimiento” nunca se pronuncia la palabra aborto. A ese vacío del lenguaje, que ilustra el miedo a un tabú que, en la Francia de los sesenta, podía llevarte a la cárcel, la película de Audrey Diwan responde con una apología de la visibilidad, asumiendo las consecuencias de su apuesta formal con la misma convicción con que su heroína toma medidas a contrarreloj para decidir libremente sobre su cuerpo. Es en el terreno del cuerpo de Annie, y de cómo este determina una visión del mundo que lo encierra cada vez más en sentirse incomprendido, juzgado y abandonado a su suerte, que Diwan centra su rigurosa puesta en escena, apoyada en la complicidad con una actriz extraordinaria, Anamaria Vartolomei.

Si la Rosetta de los Dardenne pegaba portazos a la mirada del espectador en busca de su propia imagen, Annie recibe portazos de su entorno social sin cerrar los ojos. Su periplo -el de una estudiante de literatura, aspirante a escritora, que, a los veintitrés años, no quiere sacrificar su futuro por un hijo no deseado- se parece, a medida que avanza el metraje, al de una ‘final girl’ en una película de terror. Como Annie, Audrey Diwan no quiere apartar la vista de los momentos más escabrosos del proceso. Se trata de alimentar el espíritu confesional del libro de Annie Ernaux, de convertir el viaje subjetivo de la protagonista en puro cine de la experiencia. Y en la experiencia del aborto clandestino hay sangre, fetos y lágrimas.

Lo mejor

La coherencia entre la puesta en escena y lo que quiere contar, un alegato contra el aborto ilegal

Lo peor

Que sus escenas más explícitas y macabras puedan confundirse con efectismos de manual