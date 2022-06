El capítulo de “Black Mirror” que se teme vivir a través de Alexa

La icónica serie de Netflix “Black Mirror” contiene historia escalofriantemente extrapolables a la realidad. Es el caso de “Nosedive” (”Caída en picado”), donde cada persona, supervivencia, estatus y bolsillo depende de un teléfono. Específicamente, de los “likes” de sus seguidores, determinantes para que alguien no pase de ser popular a ser marginado, y para lo cual la vida se basa en fingir y actuar. Pues bien, si bien este capítulo no está nada alejado de la realidad, de la misma forma que tampoco lo estaría “Shut up and dance” (”Cállate y baila”), episodio que trata sobre los peligros de las tecnologías, pues pueden vigilarte y controlar tu vida, ahora ha surgido el nombre de un capítulo que hasta ahora no esperábamos relacionarlo con la realidad.

Se trata del capítulo “Be right back” (”Ahora mismo vuelvo”), de la segunda temporada de la ficción -cada episodio es totalmente independiente al resto-, y trata sobre una joven pareja, Martha y Ash, que se muda a una remota cabaña. Él muere en un accidente, ante lo que Martha, rota de dolor, hace lo posible para curar esa gran herida. Un día, su amiga Sarah le habla sobre una tecnología peculiar, un nuevo servicio que permite a las personas mantenerse en contacto con el fallecido, a través de una simulación de su propia voz. Desconcertante, pero, al parecer, bastante probable, pues las redes sociales se han revolucionado al conocer la próxima actualización de Alexa.

Imagen de uno de los episodios más vistos de «Black Mirror», «Caída en picado», disponible en Netflix

Amazon está desarrollando una tecnología basada en Inteligencia Artificial (IA), que recupera la voz de personas fallecidas y las reproduce a través de su asistente virtual, Alexa. “Muchos de nosotros hemos perdido a un ser querido y, aunque la IA no puede eliminar el dolor de la pérdida, sí puede hacer que sus recuerdos perduren”, explica en un comunicado Rohit Prasad, ingeniero encargado de dar a conocer este trabajo. De esta manera, se reconstruiría la voz de cualquier persona, ya esté viva o fallecida, a través de un audio o un vídeo.

Martha comienza a tomar contacto con su novio fallecido chateando con su simulación FOTO: Black Mirror Archivo

En el capítulo de “Black Mirror”, Martha no solo revive la voz de su pareja de manera digital, sino que va más allá: de repente llega a casa un robot que, una vez coge forma, es idéntico a Ash. A más adicción a internet, mayor precisión para esta recreación, y es que resulta que la pareja de la protagonista estaba bastante enganchado a las redes, por lo que la precisión podía ser rozando la exactitud. Esto provoca que Martha se encierre en tan solo vivir y convivir con la simulación de su novio, rota por el dolor por su pérdida y como única vía de refugio. Se aleja de la vida real, y se le comienza a olvidar que tan solo se trata de una tecnología.