“Voy a pasármelo bien”: verano del amor, verano de Hombres G

Las canciones de Hombres G son como los huevos fritos con patatas. Además de iconos españoles, son cosas que siempre apetecen. “Las puedes escuchar todos los días y no te hartas. Da igual que nosotros nos cansemos o no de cantarlas, si no lo hace la gente, eso es lo que cuenta. Cantar “Sufre mamón” y ver que hace feliz a la gente, hace que todo merezca la pena”. Así explican David Summers, Rafael Muñoz, Daniel Mezquita y Francisco Javier de Molina a LA RAZÓN por qué, tras 40 años del nacimiento de la banda, en su repertorio nunca faltan “Venezia”, “Devuélveme a mi chica”, “El ataque de las chicas cocodrilo” o “Te quiero”. Ahora, estos temas ya no solo se limitan a los conciertos que el grupo viene ofreciendo tanto en Estados Unidos como en nuestro país, sino que dan el salto a la gran pantalla, de la mano de la nueva película de David Serrano: “Voy a pasármelo bien”. Un musical que cuenta la historia de amor de David y Layla a través de dos líneas temporales -durante su infancia y una vez son adultos-, y con sus grandes aficiones hacia la música de Hombres G como hilo conductor.

La idea original nació de la mano del productor Enrique López Lavigne, quien “estaba enloquecido con lanzar un proyecto con nuestras canciones. Desde el minuto uno hemos estado metidos en este fregado. Somos productores, hemos hecho la banda sonora, y hemos estado muy encima del proyecto, encantados”, explica Summers. Pero, ¿por qué no aprovechar estas canciones y darle forma de biopic? Explica el director de la cinta que “se me ocurrió contar mi pre adolescencia, mi infancia, mi primer amor, mis amistades, y en ese momento los Hombres G eran muy importantes para mí. Fue el primer grupo que me gustó, del que me compré con mi dinero un cassette, estaba obsesionado con ellos. Todo se fue colocando de manera muy sencilla”.

«Voy a pasármelo bien» se desarrolla en dos líneas temporales, una ochentera y otra contemporánea FOTO: SONY PICTURES

La última de una larga tradición cinéfila Aunque no estén conectadas de manera explícita, «Voy a pasármelo bien» guarda relación con dos reliquias del cine español: «Sufre mamón» (1987) y «Suéltate el pelo» (1988). Ambos filmes, dirigidos por Manuel Summers (padre del vocalista de la banda) no han sobrevivido a la corrección contextual, pero aún conservan ese espíritu de rebeldía propio del cine «underground» del momento.

Libertad infantil

La cinta cuenta con un reparto coral, y aunque se divide en dos líneas de tiempo éstas se van mezclando a modo de “flashbacks”: en la parte de la infancia, los protagonistas son Izán Fernández, Renata Hermida, Rodrigo Gibaja, Rodrigo Díaz, Michel Herráiz y Gabriela Soto. En cuanto a la franja adulta, participan en el elenco Raúl Arévalo, Karla Souza, Dani Rovira y Raúl Jiménez, entre otros. “En un principio solo iba a ser una película con niños”, explica Serrano, “pero Enrique me propuso hacer la parte adulta para que creciera más y tuviera más sentido, y en esa me dejé llevar más por la ficción”. Por tanto, lo que más ha disfrutado el cineasta es la de la época en la que habla de su juventud, pues es autobiográfica e “iba recordando cosas que incluso tenía olvidadas. Los niños eran más libres cuando vivíamos en ciudades pequeñas. Yo viví esa época en Albacete, una ciudad similar a Valladolid, donde transcurre la cinta, y era diferente a Madrid. Cuando me mudé a la capital era una jungla, pero en Albacete teníamos una libertad inmensa de hacer todo tipo de gamberradas”, apunta.